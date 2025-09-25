Actualizado:
Jue, 25/09/2025 - 17:54
¿Qué tienen que hacer Millonarios y América para meterse a los ocho?
Millonarios ante un calendario complicado, América a esperar resultados y sacar puntos.
En un semestre muy complicado tanto para Millonarios como para América la irregularidad de la mayoría de equipos ha favorecido en gran manera a los dos grandes que estaban complicados. Si bien siguen por fuera de los ocho y tienen que lograr un gran rendimiento para clasificar las oportunidades siguen ahí y la ilusión de las hinchadas se mantiene activa.
Con un calendario complicado sobre todo para el equipo embajador, los duelos con rivales directos serán cruciales para alcanzar esa tan ansiada clasificación.
Esto necesitan los dos equipos
La Liga BetPlay entra en su recta final y tanto Millonarios como América de Cali están obligados a apretar el paso si quieren meterse entre los ocho. Con siete fechas por disputar, el panorama muestra a los azules con 14 puntos y a los rojos con 13, mientras que la última casilla de clasificación la ocupa el Deportivo Cali con 17 unidades. Es decir, la diferencia hoy es de apenas tres o cuatro puntos, pero con varios rivales en la pelea y una tabla muy apretada.
Para alcanzar el objetivo, ambos equipos deben lograr un rendimiento casi perfecto: sumar al menos cuatro o cinco victorias en los siete partidos restantes como mínimo. No solo se trata de acumular puntos, sino de hacerlo en los choques directos ante rivales que también aspiran a la clasificación, pues esos duelos pueden marcar doble diferencia, como la fecha de clásicos que queda. Además, deberán cuidar detalles como la diferencia de gol, que puede ser decisiva en caso de empate en la tabla y evitar cualquier tropiezo frente a equipos de la parte baja.
El otro factor será lo que hagan los que ya están en zona de clasificación. Si clubes como Cali, Santa Fe o Llaneros no sostienen la regularidad, las puertas quedarán abiertas para Millonarios y América. La tarea no es imposible, pero sí exige una racha sólida de resultados y sobre todo, consistencia.
Esto le queda a ambos equipos
Para el conjunto americano queda enfrentar a Envigado, Millonarios, La Equidad, Cali, Junior, Boyacá Chico y cerrará frente a Unión. Entre estos encuentros debe asegurar la victoria frente a los equipos que están abajo en la tabla pero sobretodo sacarle puntos a Junior, Millonarios y Cali ya que los dos últimos son rivales directos.
Para los embajadores queda jugar contra Nacional, América, Pereira, Bucaramanga, Santa Fe, Once Caldas y cerrará frente a Envigado, un panorama mucho más oscuro para los azules que enfrentarán prácticamente en todas las jornadas a rivales directos, si bien esto lo hace más complicado también facilitaría la clasificación ya que si Millonarios suma estaría directamente quitándole puntos a sus rivales logrando acercarse sin depender de otros.
Fuente
Antena 2