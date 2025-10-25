Actualizado:
Sáb, 25/10/2025 - 17:57
"Queda la tranquilidad": Gamero reaccionó a la derrota del Cali
Deportivo Cali perdió ante Deportes Tolima en la jornada de este sábado.
En rueda de prensa posterior a la derrota 2-1 del Deportivo Cali frente al Deportes Tolima, el técnico Alberto Gamero entregó su análisis del compromiso, destacando tanto los aspectos positivos como los errores que determinaron el resultado.
Gamero comenzó refiriéndose a las fallas que observó en distintos sectores del campo. “Los errores no son solo defensivos, también cometemos mucho error ofensivo como la última opción que se pierde debajo del arco”, señaló el entrenador, aludiendo a las oportunidades desaprovechadas por su equipo en el tramo final del encuentro.
El técnico explicó que durante la preparación del partido trabajaron especialmente en la pelota quieta, uno de los recursos más utilizados por Tolima. “Sabíamos cómo trabaja la pelota quieta, ayer trabajamos mucho eso, y hoy nos hicieron los goles así”, expresó, reconociendo que los tantos recibidos llegaron precisamente por esa vía.
Gamero también comentó el plan táctico que buscaban ejecutar en Ibagué. “Nosotros pensamos en hacerle daño a Tolima por el espacio que dejaban Hurtado y Pérez”, indicó, explicando que la estrategia apuntaba a aprovechar los espacios en los costados que el rival ofrecía en su estructura.
Pese al resultado, el entrenador afirmó haber encontrado señales positivas en el funcionamiento de su equipo. “Queda la tranquilidad que le vi cosas muy buenas al equipo”, sostuvo. Añadió que, a su juicio, el Cali mostró una propuesta ofensiva y disputó el partido de igual a igual: “El equipo hizo muchas cosas buenas, salimos a jugar mano a mano, perdimos en la pelota quieta”.
El estratega reconoció que el desenlace dejó un sentimiento de frustración, especialmente por el esfuerzo mostrado durante gran parte del juego. “Duele la forma de perder un partido de esos, la forma que se desempeñó el equipo tuvo momentos buenos”, manifestó, subrayando la actitud de sus dirigidos pese al marcador adverso.
Finalmente, Gamero concluyó su intervención reafirmando su compromiso con el proceso que lidera. “Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando”, puntualizó, dejando claro que el equipo continuará enfocado en corregir errores y sostener la idea de juego con la que busca consolidar resultados positivos en las tres jornadas que quedan.
