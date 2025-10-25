"Queda la tranquilidad": Gamero reaccionó a la derrota del Cali

En rueda de prensa posterior a la derrota 2-1 del Deportivo Cali frente al Deportes Tolima, el técnico Alberto Gamero entregó su análisis del compromiso, destacando tanto los aspectos positivos como los errores que determinaron el resultado.

Gamero comenzó refiriéndose a las fallas que observó en distintos sectores del campo. “Los errores no son solo defensivos, también cometemos mucho error ofensivo como la última opción que se pierde debajo del arco”, señaló el entrenador, aludiendo a las oportunidades desaprovechadas por su equipo en el tramo final del encuentro.

Vea también: Tolima le dio vuelta, ganó y dejó al Cali en cuidado intensivos

El técnico explicó que durante la preparación del partido trabajaron especialmente en la pelota quieta, uno de los recursos más utilizados por Tolima. “Sabíamos cómo trabaja la pelota quieta, ayer trabajamos mucho eso, y hoy nos hicieron los goles así”, expresó, reconociendo que los tantos recibidos llegaron precisamente por esa vía.