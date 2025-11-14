Cargando contenido

Un partido de la fecha 20 de Liga Betplay se jugará a puerta cerrada
Vie, 14/11/2025 - 13:34

Quedaron definidos los horarios de la fecha 1 y 2 de cuadrangulares

Quedaron listos los cruces con fecha y hora de la primera y segunda fecha.

Los cuadrangulares ya están a punto de iniciar y los equipos se preparan para enfrentar la fase final de la Liga Betplay. La Dimayor ya publicó como y cuando se jugará la primera y segunda fecha de las semifinales, en las que habrá partidos más que llamativos. 

Fecha 1

Grupo A 

Junior vs Medellín - Miércoles 19 de noviembre 8:30p.m.

Nacional vs América - Jueves 20 de noviembre 7:30p.m.

Grupo B 

Fortaleza vs Tolima - Martes 18 de noviembre 6:30p.m. 

Bucaramanga vs Santa Fe - Miércoles 19 de noviembre 6:30p.m.

Fecha 2 

Grupo A

Medellín vs Nacional - Domingo 23 de noviembre 5:45p.m. 

América vs Junior - Domingo 23 de noviembre 8:00p.m. 

Grupo B 

Santa Fe vs Fortaleza - Sábado 22 de noviembre 5:00p.m. 

Tolima vs Bucaramanga - Sábado 22 de noviembre 7:30p.m.

Dos fechas confirmadas que pueden definir mucho

Las dos primeras fechas serán clave para definir el futuro de los equipos en esta fase de cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, encuentros muy emocionantes y muy parejos que prometen mucha pelea para meterse a la gran final del fútbol colombiano. 

Bogotá y Medellín estarán llenas de futbol en estas semanas previas a navidad. 

