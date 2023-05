¿Quién Beckham David y qué calificación recibió en Millonarios vs Santa Fe?

Este domingo se disputó un clásico más en la capital de Colombia y para esta oportunidad, Millonarios le ganó 1-0 a Independiente Santa Fe y dejó varios hechos que llamaron la atención en la jornada 18 de la Liga Betplay.

Dentro de esas cosas llamativas apareció el nombre de Beckham David Castro Espinosa, un jugador de 19 años que se llevó el protagonismo y que figuró en la titular de Alberto Gamero, por lo que eso demuestra que el estratega le apuesta a los juveniles que destacan en la cantera del club Embajador.

Era la tercera vez que Castro aparecía en un partido como profesional, pero la primera en al que era titular y ese hecho hizo que desde ya, muchos lo llamaran el reemplazo de Óscar Cortés, quien está ausente tras su convocatoria con la Selección Colombia sub 20.

Hasta este 2023 Beckham David logró llegar al primer equipo y en total, ha disputado tres compromisos: Millonarios vs Pasto (23 marzo), Bucaramanga vs Millonarios (2 abril) y Millonarios vs Santa Fe (8 de mayo).

En cuanto a este último encuentro, el extremo canterano nacido en Cartagena, disputó 72 minutos y obtuvo una calificación de 6.2, siendo la más baja en la cancha, por lo que después fue reemplazado por Juan Pereira.

Aunque no fue el mejor de la cancha, parece que Castro ya tiene la confianza de Gamero y tras la ausencia de Cortés, este jugador puede ser la solución para el estratega que ya clasificó a su equipo a los cuadrangulares de la Liga Betplay.