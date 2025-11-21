Actualizado:
Vie, 21/11/2025 - 15:00
¿Quién es Ariel Michaloutsos? El director deportivo que llegaría a Millonarios
El hombre desempeñó ese cargo en River Plate y Newell’s Old Boys.
Millonarios tiene en su mente realizar un cambio estructural que el ayude a mejorar el rendimiento de sus futbolistas para la temporada 2026, pues recientemente dieron a conocer que el club ‘albiazul’ busca una nueva gestión en su dirección deportiva, donde Ricardo el ‘Gato’ Pérez saldría de ese cargo.
Así lo confirmó el periodista Mariano Olsen y Guillermo Arango de Win Sports, mencionando que el argentino Ariel Michaloutsos está a pocos detalles de convertirse en el nuevo director deportivo, un cambio con el que Millonarios busca fortalecer la elección de refuerzos y también mejorar el rendimiento de los futbolistas que actualmente pertenecen a la institución.
El cambio estructural que plane Millonarios para el 2026
¿Quién es Ariel Michaloutsos? Experto en ‘scouting’ y planificación deportiva.
Millonarios sufrió en 2025 varias decepciones deportivas, eliminado en la fase previa de la Copa Sudamericana, fuera en octavos de final de la Copa BetPlay y recientemente eliminado de la Liga BetPlay sin poder avanzar a los cuadrangulares, frustraciones que las directivas no quieren seguir acumulando, por eso, se han fijado en un hombre extranjero con trabajo destacado y que goza de alto conocimiento en el fútbol sudamericano.
El argentino Ariel Michaloutsos es reconocido por su paso en River Plate y Newell’s Old Boys, donde encabezó varios procesos de captación, análisis de mercado y toma de decisiones deportivas, además, se destacó por su trabajo en la Selección Argentina Sub-20 que resultó subcampeón del Mundial de la categoría que se llevó a cabo recientemente en Chile.
ARIEL MICHALOUTSOS es un fiel seguidor y conocedor del fútbol colombiano. Cuenta con una amplia base de datos de jugadores.— Mariano Olsen (@olsendeportes) November 21, 2025
Académico, obsesivo del trabajo y de la data aplicada al fútbol moderno. @MillosFCoficial pic.twitter.com/ig6WnNwj79
Millonarios apuesta por un hombre altamente calificado
Michaloutsos, que trabajó de la mano de Enzo Francescoli en River Plate y estuvo 8 años en Newell’s Old Boys, estuvo en la mira del club Universitario de Perú y también por la mismísima selección peruana para asumir roles en la dirección deportiva, sin embargo, el proyecto ofrecido por Millonarios le habría llamado más la atención.
Ariel, que se considera un enamorado del fútbol y que hace poco publicó un libro llamado ‘Dirección Deportiva’, es un nombre bien valorado en su natal Argentina y que ha dejado muy buenas sensaciones en sus trabajos anteriores, destacando que en su labor realiza trabajos individualizados con ayuda física y psicológica para sacar lo mejor de los futbolistas.
Así lo evidenció el propio Ariel en charla con el diario ‘Doble Amarilla’, hablando de tres jugadores de la Selección Argentina Sub-20 con los que tuvo trabajos especializados, “Cada jugador fue trabajado de manera individual, con psicólogos, neurociencia y programas físicos personalizados, buscando un crecimiento equilibrado entre lo mental, lo técnico y lo físico”, explicó Michaloutsos para explicar el acompañamiento a los jóvenes futbolistas.
Fuente
Antena 2