¿Quién es Ariel Michaloutsos? El director deportivo que llegaría a Millonarios

Millonarios tiene en su mente realizar un cambio estructural que el ayude a mejorar el rendimiento de sus futbolistas para la temporada 2026, pues recientemente dieron a conocer que el club ‘albiazul’ busca una nueva gestión en su dirección deportiva, donde Ricardo el ‘Gato’ Pérez saldría de ese cargo.

Así lo confirmó el periodista Mariano Olsen y Guillermo Arango de Win Sports, mencionando que el argentino Ariel Michaloutsos está a pocos detalles de convertirse en el nuevo director deportivo, un cambio con el que Millonarios busca fortalecer la elección de refuerzos y también mejorar el rendimiento de los futbolistas que actualmente pertenecen a la institución.

