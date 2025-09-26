¿Quién es Cristián Uparela? Nuevo convocado de Millonarios para enfrentar a Nacional

Nuevo convocado por parte de Hernán Torres

En un Millonarios plagado de ausencias el entrenador tolimense Hernán Torres ha tenido que sacar frutos de la cantera del equipo azul, nombres como el de Brayan Cuero o Samuel Martín son dos de los descubrimientos de este semestre, pues ahora surge un nuevo nombre que llega tras la ausencia obligada de Jorge Arias por acumulación de tarjetas amarillas.

El nuevo nombre es el de Cristián Uparela, un joven de las inferiores de Millos que nació el 4 de abril de 2007, con apenas 18 años se ganó su primera convocatoria por el gran nivel que ha mostrado en el equipo juvenil de la institución. Uparela nacido en Cartagena, Bolívar se desempeña como defensa central y se destaca por su liderazgo, su gran carácter y un muy buen juego aéreo. El jugador el pasado 20 de agosto firmó su contrato profesional con Millonarios por un año, esta es su oportunidad para empezar a mostrarse y demostrar las condiciones que tiene.