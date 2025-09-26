Actualizado:
¿Quién es Cristián Uparela? Nuevo convocado de Millonarios para enfrentar a Nacional
Millonarios enfrentará a Nacional en el Atanasio Girardot el sábado a las 8:30p.m.
En lo que será un duelo clave para ambos equipos Millonarios visitará a Nacional por la fecha 13 de la liga Betplay, el súper clásico del futbol colombiano llega en un momento delicado para los dos. Millonarios con la necesidad de sumar tres puntos que lo acerquen al grupo de los ocho y lo mantengan en la pelea y Nacional a asegurar su cupo y mantener la ilusión intacta sin conocer todavía a su nuevo entrenador.
Nuevo convocado por parte de Hernán Torres
En un Millonarios plagado de ausencias el entrenador tolimense Hernán Torres ha tenido que sacar frutos de la cantera del equipo azul, nombres como el de Brayan Cuero o Samuel Martín son dos de los descubrimientos de este semestre, pues ahora surge un nuevo nombre que llega tras la ausencia obligada de Jorge Arias por acumulación de tarjetas amarillas.
El nuevo nombre es el de Cristián Uparela, un joven de las inferiores de Millos que nació el 4 de abril de 2007, con apenas 18 años se ganó su primera convocatoria por el gran nivel que ha mostrado en el equipo juvenil de la institución. Uparela nacido en Cartagena, Bolívar se desempeña como defensa central y se destaca por su liderazgo, su gran carácter y un muy buen juego aéreo. El jugador el pasado 20 de agosto firmó su contrato profesional con Millonarios por un año, esta es su oportunidad para empezar a mostrarse y demostrar las condiciones que tiene.
Cristian Uparela
Cristian Uparela
📆 04 de abril del 2007
📍 Cartagena, Bolívar
⚽ Defensa Central
⚡️ Liderazgo, carácter y gran juego aéreo. pic.twitter.com/JfAuNTcssc
¿Por qué va Mosquera y no Arias?
Una de las dudas para enfrentar a Nacional era cuál de los dos defensas centrales iba a aprovechar la ventaja por la convocatoria de Carlos Sarabia con la sub 20. Pues el elegido por el entrenador fue Sergio Mosquera, esto seguramente por la ausencia de otro marcador de central de perfil derecho, mientras que además de Jorge Arias está Vargas en el perfil izquierdo. Lo cierto es que Hernán Torres dejó en Bogotá al que ha sido el mejor o uno de los mejores jugadores del equipo este semestre.
