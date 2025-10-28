Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 17:40
¿Quién es Flavio Robatto? El director técnico sondeado por Santa Fe
El equipo ‘cardenal’ estudia opciones para reemplazar a Jorge Bava como técnico en propiedad.
El vigente campeón del fútbol colombiano, Independiente Santa Fe, no vive su mejor momento en la presente Liga BetPlay, el conjunto rojo de la capital del país viene de sufrir una dolorosa derrota por 1-0 en el clásico ante Millonarios y complicó su clasificación a los cuadrangulares.
Actualmente, el equipo ‘cardenal’ se ubica en la casilla 11 del torneo con 22 puntos, a 3 unidades del conjunto de Llaneros, que de momento es el octavo en la tabla de posiciones y que se estaría llevando el último cupo a la siguiente ronda del torneo.
Lea también: ¿Cuadrado se acerca a Selección Colombia? Noticia estelar llegó desde Italia
En otras noticias: ¿quién será el nuevo técnido de Santa Fe?
Santa Fe sondeó al técnico Flavio Robatto
Pese al buen antecedente que tenía Francisco ‘Pacho’ López como técnico interino de Santa Fe cuando reemplazó a Pablo Peirano, el entrenador colombiano no ha tenido los mejores resultados sustituyendo a Jorge Bava y las directivas ‘cardenales’ ya se piensan en la llegada de un nuevo DT.
Pues bien, en las últimas horas ha trascendido el nombre del argentino Flavio Robatto, director técnico de 51 años que actualmente dirige al Bolívar de Bolivia, club al que arribó en 2024 y donde ya suma dos títulos locales.
Flavio Robatto es uno de los técnicos que Independiente Santa Fe tiene en carpeta 🇮🇩— Pacto Cardenal⭐ (@CardenalPacto) October 28, 2025
Info @CarlosAlemanJ pic.twitter.com/b7VDIdjJrv
Robatto tiene experiencia dirigiendo a clubes colombianos
De acuerdo con información del periodista Carlos Alemán de Win Sports, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, se ha interesado en la hoja de vida del estratega argentino, quien ha dirigido clubes de divisiones menores de su país, pero también en Ecuador y Perú.
El entrenador que en Colombia tuvo pasado en los banquillos de Atlético Huila, Cúcuta y Jaguares de Córdoba, ha dirigido 89 partidos en Bolívar, logrando un rendimiento del 64% gracias a 52 victorias, 16 empates y 21 derrotas.
Otros de los nombres que estarían en la lista privilegiada de Eduardo Méndez y la mesa directiva de Santa Fe, sería el uruguayo Pablo Peirano, que recientemente salió de Nacional de Montevideo y podría volver ante el visto bueno del presidente, además, aparece el también técnico charrúa Pablo Repetto.
Fuente
Antena 2