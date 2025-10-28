¿Quién es Flavio Robatto? El director técnico sondeado por Santa Fe

El vigente campeón del fútbol colombiano, Independiente Santa Fe, no vive su mejor momento en la presente Liga BetPlay, el conjunto rojo de la capital del país viene de sufrir una dolorosa derrota por 1-0 en el clásico ante Millonarios y complicó su clasificación a los cuadrangulares.

Actualmente, el equipo ‘cardenal’ se ubica en la casilla 11 del torneo con 22 puntos, a 3 unidades del conjunto de Llaneros, que de momento es el octavo en la tabla de posiciones y que se estaría llevando el último cupo a la siguiente ronda del torneo.

Lea también: ¿Cuadrado se acerca a Selección Colombia? Noticia estelar llegó desde Italia