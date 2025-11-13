¿Quién es y qué ha ganado Pablo Repetto? El técnico que llegaría a Santa Fe

Independiente Santa Fe se juega este jueves su boleto a los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay, equipo rojo de la capital del país que no solo tiene en mente aquel duelo ante Alianza de Valledupar, sino que también piensa en lo que será su nuevo timonel.

Y es que las directivas del conjunto santafereño encabezadas por Eduardo Méndez, han decidido realizar la contratación de un nuevo director técnico tras la salida de Jorge Bava, un nombre que según el presidente se daría a conocer la próxima semana.

