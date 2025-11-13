Actualizado:
¿Quién es y qué ha ganado Pablo Repetto? El técnico que llegaría a Santa Fe
El estratega uruguayo suena con fuerza para ser el nuevo timonel del conjunto 'cardenal'.
Independiente Santa Fe se juega este jueves su boleto a los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay, equipo rojo de la capital del país que no solo tiene en mente aquel duelo ante Alianza de Valledupar, sino que también piensa en lo que será su nuevo timonel.
Y es que las directivas del conjunto santafereño encabezadas por Eduardo Méndez, han decidido realizar la contratación de un nuevo director técnico tras la salida de Jorge Bava, un nombre que según el presidente se daría a conocer la próxima semana.
¿Quién es Pablo Repetto? El técnico que suena con fuerza para llegar a Santa Fe
Pablo Repetto es uno de los entrenadores uruguayos más reconocidos de su generación, con una trayectoria que supera las dos décadas en los banquillos, pues inició su carrera como director técnico en 2006, a partir de allí, ha dirigido tanto en su país natal como en el extranjero, destacándose por su trabajo táctico, disciplina y capacidad para potenciar el rendimiento de sus equipos.
En Uruguay ha pasado por clubes como Fénix, Cerro, Defensor Sporting y Nacional de Montevideo, dejando una huella significativa en cada uno de ellos, además, Repetto ha dirigido en ligas del exterior para conducir equipos como Blooming (Bolivia), Independiente del Valle y Liga de Quito (Ecuador), Olimpia (Paraguay), Santos Laguna (México) y Atlético Nacional, su única experiencia en el fútbol colombiano y último trabajo como DT a finales del 2024.
El palmarés de Repetto en su carrera como entrenador
En su vitrina figuran ocho títulos oficiales, conquistados con distintos equipos a lo largo de su carrera. Su etapa más exitosa llegó en 2022 al frente de Nacional de Montevideo, con el que se consagró campeón en tres torneos locales durante una misma temporada, reafirmando su jerarquía en el banquillo.
Antes, en su paso por Liga de Quito entre 2018 y 2020, también levantó tres trofeos locales (Liga, Copa y Supercopa), consolidando al club ecuatoriano como una de las potencias de la región.
Además, Repetto cuenta con logros importantes en sus primeras etapas como entrenador: fue campeón con Defensor Sporting en la Primera División uruguaya y obtuvo el título de Segunda División con Fénix, lo que marcó el inicio de su ascendente carrera.
