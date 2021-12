¿Quiere a dos jugadores de América? Lo que dijo Juan Cruz Real

Juan Cruz Real, luego de ser presentado como nuevo técnico del Junior, habló para el programa Planeta Fútbol de Antena 2, donde aclaró cuáles son sus planes actualmente en el mercado de pases, pensando en reforzar al club ‘Tiburón’.

En particular, el entrenador argentino se refirió a la posibilidad de contar con Marlon Torres y Luis Alejandro Paz en las filas del equipo del Atlántico, teniendo en cuenta que a ambos futbolistas los conoce en su paso por el América de Cali.

Vea también: Juan Cruz Real contó cómo fue su llegada a Junior

“No hemos entregado todavía una lista concreta. Tenemos que ver situaciones puntuales de algunos jugadores porque tienen que terminar de arreglar su situación contractual con el club. A partir de ahí se tomarán decisiones.

“Obviamente, tenemos nombres… Una serie de nombres que, llegado su momento, hablaremos. Pero a día de hoy, yo no he pasado ninguna lista, ni he sugerido ningún nombre en estos días”, dijo Cruz Real en Planeta Fútbol.

Así las cosas, Juan Cruz Real fue enfático al decir que se encuentra en fase de planeación de la nómina para la próxima temporada de la Liga Betplay.

Le puede interesar: Junior hace oficial la contratación de Fernando Uribe y Daniel Giraldo

Lo anterior, independiente de las declaraciones que dio el propio Fuad Char hace dos días cuando aseguró que Junior quiere fortalecer al Junior en cinco posiciones puntuales.

Un lateral derecho, un defensa central, un volante de primera línea, un volante ofensivo, así como un delantero, serían las incorporaciones que buscaría el conjunto rojiblanco, de acuerdo a su máximo accionista.