"Quiero llegar a 100 goles con Santa Fe": Wilson Morelo vuelve a coquetear

En medio de la difícil crisis que atraviesa Santa Fe por su mal presente en el fútbol colombiano, un tema que inquieta en las toldas del club y de los hinchas es el mercado de fichajes. Los rumores se han disparado y muchos pedían el regreso de Wilson Morelo a la institución.

Recientemente Eduardo Méndez dijo que había conversado hace un tiempo con Morelo, pero que por ahora no puede traerlo desde Argentina y se hace más difícil tras la renovación de su contrato luego del título reciente del torneo local. Al respecto habló el delantero y reiteró su deseo de volver al elenco bogotano, pero comentó que no ha recibido ningún contacto.

“No he recibido nunca una llamada de Santa Fe desde que estoy en Argentina. Yo siempre estoy muy pendiente y deseo lo mejor para Santa Fe, es un club que amo y con el que estoy muy agradecido; tanto la institución como sus hinchas”, señaló en primera instancia.

“He vivido muchas cosas, pero ahora estoy en Argentina. Esperemos que si algún día vuelvo a Colombia pueda ser a Santa Fe; pero ahora renové un año y medio más de contrato con Colón.”, agregó el delantero.

Dejó una de sus acostumbradas frases religiosas relacionadas con el fútbol: “Estoy feliz porque Dios me ha puesto aquí y no se dio la salida porque aún no son los tiempos, por eso lo trato de disfrutar porque esto se acaba muy rápido y hay que disfrutar independientemente del lugar de donde esté”.

Y cerró coqueteando con un récord en el ‘León’: “Esperemos con la bendición de Dios algún día regresar a Santa Fe. En estos días le decía a mi esposa y a mis hijos que quería volver a Santa Fe para anotar 100 goles con esa camiseta (ya tengo 73). Ese es un anhelo que tengo y soy un hombre de mucha fe”.