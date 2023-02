Juan Fernando Quintero no le dio rodeos a las dudas que hay actualmente alrededor del futuro de Arturo Reyes, quien estaría en la puerta de salida de la escuadra 'tiburona' si los resultados no mejoran en los próximos encuentros del 'tiburón'.

La flamante figura de los de 'Curramba' respaldo de manera decidida al entrenador rojiblanco, independiente de la falta de buen rendimiento a nivel colectivo en este arranque de semestre.

Vea también: El jugador del Junior que comparan con Diomedes Díaz por una llamativa foto: 'El mini-cacique'

"¿Qué sentido tiene sacar un entrenador después de cuatro, cinco o seis fechas? Luego llega otra persona y dice: ‘estos jugadores yo no los traje’. Es otro proceso. No vas a trascender, no vas a mejorar”, dijo Quintero en entrevista con El Heraldo.

Al respaldo sobre la gestión de Arturo Reyes, 'Juanfer' recalcó que una de las razones por las cuales eligió a Barranquilla fue, en parte, por la presencia del estratega atlanticense: "Vine porque tengo buena amistad con el profe Arturo (Reyes). Sé la capacidad que tiene y sé lo que puede hacer".

Le puede interesar: En River saben que Quintero no va bien en Junior y buscarían su regreso: "Queremos que pueda volver"

Vale decir que las declaraciones de Quintero sobre el entrenador actual se dan, luego que se confirmara, desde hace unos días, que la directiva tuvo acercamientos con Reinaldo Rueda y Juan Carlos Osorio.

Junior de Barranquilla es puesto 14 en la Liga Betplay con solo tres puntos. En la próxima fecha, enfrentará a Deportivo Pasto como visitante (sábado 18 de febrero, 8:30 pm). “Hay que dar un golpe en Pasto para decir: estamos vivos”, declaró Quintero.

¿Cuántos años tiene Juan Fernando Quintero?

Luego de trasegar en equipos como Porto de Portugal, Rennes de Francia y River Plate de Argentina, Juan Fernando Quintero eligió ponerse la camiseta de Junior en 2023 a la edad de 30 años. El volante paisa nació el 18 de enero de 1993.