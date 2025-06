Quintero destapó todo: las cuatro ofertas desde el exterior para ficharlo

Según explicó, su contrato fue firmado directamente con el club y no a través de terceros, desmintiendo versiones que apuntaban a inversionistas externos como responsables de su fichaje. De hecho, reveló que él mismo aportó el 40 % de su pase para facilitar su llegada, demostrando compromiso con el proyecto deportivo de los ‘Diablos Rojos’.

Desde el equipo vallecaucano surgieron versiones que hablaban de un posible encuentro entre directivos y el jugador para replantear la situación. No obstante, Quintero aseguró que dicha reunión no tuvo lugar, y que la decisión de su salida ya fue tomada formalmente. Además, dejó claro que el club le adeuda dinero, y que no existen condiciones para continuar, lo cual pone fin a un vínculo que no alcanzó el rendimiento esperado ni dentro ni fuera del campo.

Frente a esta ruptura, América decidió colocar su ficha en el mercado, fijando su precio en 4 millones de dólares. A pesar de tener contrato vigente hasta 2027, el club caleño está dispuesto a negociar, siempre que el comprador asuma el costo estipulado por el pase. Esta situación deja al ‘10’ antioqueño en una posición delicada, pero también llena de posibilidades, ya que varios equipos han mostrado interés en hacerse con sus servicios.

En la baraja de destinos, Quintero evalúa cuatro opciones concretas. Una de ellas está en Brasil, país que ha sido atractivo para jugadores de su perfil técnico y que le permitiría mantenerse en la alta competencia sudamericana. Aunque no se ha mencionado un club específico, sí se sabe que se trata de una institución con aspiraciones regionales y presupuesto para fichajes de impacto.

Por otro lado, Argentina aparece nuevamente en su camino. Aunque Quintero ha manifestado públicamente que su intención a futuro es regresar a River Plate como director deportivo, la posibilidad de jugar nuevamente en suelo argentino antes de su retiro no está descartada. De hecho, él mismo ha reconocido el cariño que siente por ese país y su liga.

Las otras dos alternativas que baraja provienen de Arabia Saudita. El atractivo económico del fútbol árabe ha captado la atención de muchas figuras sudamericanas en los últimos años, y Quintero no es la excepción. Se especula que dos clubes de esa liga han preguntado por él, presentando ofertas tentadoras que podrían convencerlo de continuar su carrera en Medio Oriente, aunque todavía no hay detalles concretos de cuál sería su elección.