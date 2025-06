Quintero sacudió todo y aclaró los contratos que firmó con el América

Quintero no seguirá en el América

El volante colombiano aseguró que su trabajo no es negociable y que la falta de pagos es sin duda una causal para irse de un lugar, añadiendo que ahora su representante se encargará de la situación contractual para acabar su aventura por allí, diciendo que el club no asumirá por el dinero faltante.

“El trabajo es innegociable y la verdad es que América no ha asumido todo el salario mío, eso ya se había filtrado, ya me dijeron que no podían asumir lo que se debe y que no contarán conmigo por la situación que se presentó”, aseguró Quintero.