Quintero mandó viajado a David González por defender Falcao: "hay que respetar"

En los últimos días, hay una polémica en torno a lo que está pasando con Falcao y el trato que recibe desde Millonarios, pues no suficiente con las declaraciones de Gustavo Serpa, el delantero no fue tenido en cuenta para el partido por Copa Sudamericana ante Once Caldas.

Y es que como se sabe, uno de los sueños de Falcao era jugar para Millonarios, pero poco a poco las cosas se han ido deteriorando y lo que puso todo más polémico fue que no fue titular en dicho compromiso.

Pero pasando la página, 'El Tigre' hizo una publicación a través de su cuenta de X en la que destacó: "Hace 20 años, el fútbol me regaló la oportunidad de vivir un sueño. Lo que comenzó con un balón y una ilusión, se convirtió en un camino lleno de aprendizajes, sacrificios y momentos inolvidables".

Vea también: [Video] El gesto de Juanfer a los jugadores de Junior que da la vuelta al mundo

Como era de esperarse, Falcao recibió un montón de mensajes y uno de los comentarios fue hecho por Juanfer, quien clasificó con América a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Quintero dejó claro en su escrito que no está de acuerdo con la gestión de David González: "Felicitaciones hermano, te quiero mucho! Respeto a quien se lo merece … Hay que respetarte un poquito más de lo normal! Debería ver esto tu entrenador".

Y eso desató una ola de comentarios a favor de lo dicho por el jugador 'escarlata'.

Le puede interesar: Atento Millonarios: Falcao hizo misteriosa publicación sobre su futuro

Falcao le respondió de una forma amena: "Felicitaciones para ti por la clasificación con tu equipo crack, y ni hablar de las 2 asistencias del sábado, de otro planeta".