Quintero no se guardó nada y eligió su favorito al título entre Junior y Medellín

Juan Fernando Quintero es uno de los futbolistas colombianos más destacados en el último tiempo. El volante de Racing ha tenido un nivel bastante destacado en su vuelta al fútbol argentino y reveló la manera como ve el fútbol colombiano desde afuera.

El jugador paisa se ha convertido en una de las piezas claves de la academia y aún sigue estando al pendiente de lo que sucede en el FPC. El mediocampista que llegó al Cilindro de Avellaneda procedente de Junior de Barranquilla habló sobre lo que espera para las finales de la Liga Betplay.

Con la clasificación del Medellín consumada, el antioqueño fue consultado por la posibilidad de que Junior y Medellín jueguen la final y cuál sería su favorito. Quintero no tomó muchos rodeos y reveló que club es su favorito para ganar el título.

“Soy un hincha más, siempre estoy pendiente del Medellín. Hincha hasta la muerte y disfruto también el FPC, pero tiro para el lado del DIM porque es mi equipo, el de mi familia. Creo que tiene un plantel muy bueno para el torneo y se ve reflejado en los resultados. Está marcando diferencia con los equipos grandes, como hincha estoy muy contento y analizando el fútbol, tienen todo para salir campeones y les haré mucha fuerza”, dijo inicialmente.

El jugador también reveló si ha pensado en volver al FPC: “Seguro, uno sueña con volver al equipo del que es hincha. La última experiencia donde la gente de Barranquilla me dio mucho amor, me siento muy privilegiado. Con muchas ganas de volver porque soy un colombiano orgulloso de su tierra que le quiere dar muchas más alegrías al país y tener la oportunidad de volver en algún momento siempre está”.

Finalmente, en diálogo con AS, el jugador detalló que pesé a los rumores, quiere seguir en Racing: “La actualidad es que estoy muy contento en Racing, pero siempre sigo al Medellín. El fútbol colombiano donde esté, el tiempo lo dirá. No me cierro a nada y la realidad es que estoy muy contento acá y preparado para lo que se viene. Racing es mi realidad”.

Por ahora, Quintero sigue a la espera de definir su futuro, pero todo apunta a que seguirá jugando en la academia donde tiene contrato hasta 2025.