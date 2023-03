Quintero puso en duda su futuro en Junior: Habló y puso a temblar a los hinchas

Juan Fernando Quintero dejó en evidencia que no tiene segura su continuidad en el Junior de Barranquilla, a pesar de convertirse en el flamante fichaje de los barranquilleros.

El volante de creación se refirió al tema de su futuro, luego de la derrota de los 'tiburones' ante Envigado, que dejó con un pie y medio afuera al técnico Arturo Reyes del banco rojiblanco.

"Me gusta el reto, estoy contento desde el primer día. Sé que me han sacado muchos memes, pero hace parte de la vida. No tengo presión de nada, mi familia y yo disfrutamos. Hasta el último día que esté acá voy a luchar hasta el final, voy a bancar a mis compañeros y a todos los que hacen parte de Junior. Somos los únicos culpables", comenzó diciendo.

A renglón seguido, Quintero dejó una frase que puso en veremos su presencia en Junior el próximo semestre.

"En junio ya veremos qué pasa con el futuro, pero voy a luchar hasta la última fecha. Cero presión, es fútbol. Tenemos una oportunidad la próxima semana y debemos sumar", dijo.

De momento, el interés de los hinchas de Junior se centra en lo que pasará con el técnico Arturo Reyes, quien seguramente será destituido en las próximas horas. El venezolano Rafael Dudamel y el brasileño Luis Felipe Scolari estarían descartados por la directiva. Del mismo modo, nombres como los de los argentinos José Pekerman y Gustavo Alfaro tampoco serían tenidos en cuenta.

Del primero no habrían gustado las referencias de él tras dejar a Venezuela y el segundo porque tendría como principal objetivo dirigir a una selección nacional. Junior de Barranquilla, actualmente, es último en la tabla de posiciones de la Liga Betplay con solo 6 puntos.