Quintero quiere jugar en Colombia y vuelve a ilusionar: "Hoy hay una reunión fundamental"

Juan Fernando Quintero continúa como el jugador del momento, pues el mediocampista no ha definido su futuro a escasos días de iniciar las competencias y por el contrario, ya ha descartado dos de las cinco ofertas que ha recibido.

Pues Flamengo de Rio de Janeiro fue el primer equipo interesado y el que ofreció unos números difíciles de igualar, pero dada la indecisión del futbolista, sumada a las dudas respecto a su estado físico el club se hizo a un lado.

Entre tanto, Junior fue el que más contacto tuvo con Quintero, pero luego de sostener al menos tres reuniones, un 'no' sacudió a Barranquilla, puesto que había muchos indicios de que jugaría allí.

No obstante, Juan Fernando Quintero sigue teniendo tres ofertas sobre la mesa, y pese a que Columbus Crew no ha vuelto a sonar, sigue firme en la lucha por el jugador, mientras que Internacional de Porto Alegre también lo pretende. No obstante, parece que la idea del '10' es clara, y quiere jugar en Colombia.

Juan Fernando Quintero se acerca a Independiente Medellín

Y es que no es un secreto que el quinto equipo que ha ofertado por 'Juanfer' es Independiente Medellín, que si bien no cuenta con números cercanos a los de los otros clubes, tiene una salvedad a su favor, pues "su ciudad, la familia, el entorno, juegan un papel preponderante", según ha informado el periodista José Daniel Castro, quien afirma que el Poderoso es una opción latente para Quintero.

Asimismo, el comunicador dio a conocer que "hoy (viernes 13 de enero) hay una reunión fundamental", y que la intención del futbolista es volver a jugar la Copa Libertadores con el equipo del cual es hincha, pues en 2017 integró el plantel que la disputó.

Consecuentemente, vuelve a tomar fuerza la posibilidad de que Juan Fernando Quintero sea nuevo jugador de Independiente Medellín para 2023, firmando -en principio- un contrato por seis meses.