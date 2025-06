Quintero se despachó; nombró culpables tras la derrota del América ante Tolima

Su opinión sobre la alarmante caída de Román

En zona mixta, el volante de la Selección Colombia se enteró de la situación que vivió el lateral de Atlético Nacional, que a los 10 minutos de iniciado el partido contra Santa Fe se desplomó de manera repentina sobre la cancha de El Campín, causando alarma en todos por su estado de salud, por suerte, Andrés Román pudo levantarse y no tener graves consecuencias.

"No... no me digas eso. No sabía. Me toma por sorpresa. Es duro... ojalá Dios quiera que esté muy bien. Le mando un abrazo a él y a su familia, mucha buena energía", dijo Juanfer visiblemente sorprendido con la situación.