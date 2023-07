Quintero se destapó y reveló unas cuantas verdades tras su salida del Junior

La novela de Juan Fernando Quintero sigue generando ecos en el fútbol colombiano luego de su salida del Junior de Barranquilla. Esto se habría presentado por posibles diferencias con Hernán Darío 'Bolillo' Gómez tras un partido de pretemporada.

En rueda de prensa, el técnico se manifestó sobre este tema y aseguró que busca llevar poco a poco al volante tras superar la lesión sufrida en marzo. El hecho de ser apartado del once titular lo habría conducido a tomar la decisión de salir del onceno tiburón.

Ahora bien, Quintero dio su versión sobre los hechos en entrevista a Win Sports, donde reveló el motivo que lo llevó a salir del cuadro barranquillero: "Yo no cuestiono la forma en la que dirige el Bolillo, pero veía que por mis características sentía que no encajaba y así no podía explotar mis cualidades. En el fútbol nadie te asegura la titularidad, pero fue una decisión personal que tome y me dije: 'Yo no encajo', es simple", expresó.

El antioqueño aseguró que no se sintió incomodado por lo expresado por el 'Bolillo' Gómez sobre su salida del Junior: "A mi no me caen mal esas declaraciones porque llevo 15 años de carrera y sé cómo son las cosas. Yo tome la decisión porque me decía a mí mismo: 'No encajo' y hablo por mi, no hablo por los demás", precisó.

Por otra parte, sostuvo que la salida de un histórico del club como Sebastián Viera y la situación de Carlos Bacca le hicieron darse cuenta de que no tendría cabida en el esquema del club tiburón. Asimismo, afirmó que siempre quería regresar a Colombia pese a sus negociaciones con el Flamengo de Brasil.

"Yo dejé muchas cosas por venir a Junior porque era algo que quería. Tomo mis decisiones porque me baso en lo que quiero y eso es respetable. No nos podemos olvidar que hay un proyecto deportivo y de vida y si uno no está estable en ese aspecto, no fluye en nada. Desde hace varios días venía analizando las cosas, mis compañeros y mi entorno lo saben. Ahora resulta que por tomar esta decisión me van a castigar", aseveró.

Por último, indicó que no tiene rencores con el cuerpo técnico del Junior, en cabeza del Bolillo Gómez: "No tengo nada en contra del profesor ni en su forma de trabajar que es incuestionable, pero yo no encajo y hay una parte humana que trasciende lo deportivo", enfatizó.

