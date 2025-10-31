¿Rafael Dudamel lo tenía adelantado con Millonarios? "Nos causó gracia"

Desde el semestre pasado, antes de que David González llegara a la dirección técnica de Millonarios, el cuadro albiazul estaba barajando nombres y uno de ellos era nada más ni nada menos que Rafael Dudamel. El entrenador que quedó campeón con el Atlético Bucaramanga y con Deportivo Cali en 2024 y en el 2021 respectivamente, es el máximo objetivo de la dirección deportiva.

Vea también: Se resolvió todo entre Santa Fe y Dudamel: así es la situación con Méndez

Dudamel tomó las riendas del Deportivo Pereira y ahí se acababa la ilusión que tenían en el cuadro albiazul por tener en el banquillo al ex arquero que atajó en Millonarios. Tras la salida de David González, se volvió a poner el nombre de Rafael en la mesa.

Estaba en Pereira y se pensaba que las cosas iban a salir a flote hasta que llegó la crisis administrativa que terminó con su renuncia irrevocable. El entrenador venezolano estuvo en diálogo con La FM Más Fútbol y respondió acerca de un rumor que salió justo después de su salida del cuadro pereirano sobre su posible futuro en Bogotá.

¿RAFAEL DUDAMEL LLEGARÁ A MILLONARIOS? ESTO REFERENCIÓ

Mucho se ha hablado de las posibilidades de Rafael Dudamel para llegar a Bogotá y firmar un contrato con Millonarios. Es el deseo de la afición y de la dirección deportiva. Justo cuando salió del Deportivo Pereira, volvió a aparecer el nombre de Dudamel, y afirmaron que había diálogos avanzados entre las partes para hacer realidad el sueño del director deportivo, Ricardo ‘Gato’ Pérez.

Le puede interesar: Se resolvió todo entre Santa Fe y Dudamel: así es la situación con Méndez

Alcanzaron a sentenciar que ya todo estaba acordado y, hasta filtraron que uno de los primeros fichajes podía ser Carlos Darwin Quintero que llegaría junto con el entrenador venezolano.

Sin embargo, Rafael Dudamel habló en La FM Más Fútbol en donde indicó que, “como bien lo dices es un chisme. Mi agente estuvo en Pereira hace tres días cuando se dio el ultimátum de la salida. No estuvo en Bogotá y nos ha causado gracia porque ha sido todo mentira”, inició el entrenador campeón con Cali y Bucaramanga.

Posteriormente, el entrenador continuó afirmando que, “tengo una gran admiración por Hernán Torres, siento una gran admiración por Millonarios, un club con el que tuve la dicha de salir campeón a nivel internacional de la Copa Merconorte, con Hernán tengo los mejores recuerdos partido a partido, la final de Cali contra Tolima cada vez que uno se enfrenta a un profesional como Hernán la exigencia es máxima”

Indicó que todo es parte de especulaciones, “lo puedo entender como parte de su trabajo en donde generan especulaciones. El 30 de diciembre del año pasado recibí la llamada de Ricardo Pérez, y estuvimos sentados conversando sobre la posibilidad de llegar y al final eligieron a David González. Esa ha sido la única vez que ha habido un sondeo formal y hace mucho no ha habido nada”.

Lea también: Rafael Dudamel rompió el silencio ante la dura crisis del Deportivo Pereira

Con esto en mente, no hay ninguna posibilidad ni nada para que Rafael Dudamel tome las riendas de Millonarios por la poca conversación que han tenido, y, en especial, por lo que será la, seguramente, continuidad de Hernán Torres en el banquillo.