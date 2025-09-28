Rafael Dudamel no lo aguantó y explotó: “Eres un profeta del desastre”

Los partidos en casa son los que hay que ganar, y, especialmente en el regreso del Deportivo Pereira al Hernán Ramírez Villegas después de estar jugando en el Estadio Centenario de Armenia, en donde, evidentemente, no es la misma comodidad que tienen en su propio recinto deportivo.

Deportivo Pereira necesitaba sí o sí respetar la casa con una victoria para acercarse al selecto grupo de los ocho, pero todo terminó con un empate a dos tantos pese a que había marcado primero. Unión Magdalena igualó a uno, y después se fue arriba en el marcador. Sobre los últimos minutos, Samy Merheg puso el segundo de los pereiranos para cerrar con un punto que no ayuda de a mucho.

Quedan todavía siete partidos en juego, y el Deportivo Pereira sigue vivo en la necesidad de sellar la clasificación. La Liga BetPlay 2025-II se aprieta cada vez más y el objetivo es poder jugar los cuadrangulares semifinales para poder aspirar al título, así como lo hizo en 2022.

Con 21 puntos todavía en juego, los periodistas en la rueda de prensa cuestionaron al entrenador Rafael Dudamel por la clasificación. El entrenador venezolano se transformó en ese momento cuando le preguntaron hasta cuándo habrá que esperar para que el Pereira gane sus partidos y selle su entrada a los ocho.

LA EXPLOSIÓN DE RAFAEL DUDAMEL EN LA RUEDA DE PRENSA

En la pregunta del periodista, buscaba responder a lo siguiente, “ya son seis partidos sin ganar en Liga. La situación preocupa porque cuando estaba en Armenia, no se jugada igual que en Pereira, ahorita hace unos días para acá por el tema mental y por la situación económica. El equipo no juega bien, ¿cuánto más hay que esperar para que el Pereira de los resultados para clasificar? El camino nos lleva hacia una eliminación inminente si siguen como van”.

Justo cuando el periodista tocó el tema de una posible eliminación inminente de manera anticipada, Rafael Dudamel lo tomó con risa y sentenció a quien preguntaba, “profeta del desastre. Quedan 21 puntos, si te ves eliminado, yo te lo respeto. Los hemos visto y escuchado. A lo mejor estarás apretando para que no ganemos y puedas tener la razón. Es lo que estás visualizando en tu pregunta”.

Luego, habló de que nunca han puesto excusas, pese al tema de los estadios, “me encantan tus preguntas porque esto de discernir me fascina, decías que en algún momento el estadio de Armenia, el tema económico. No. Somos los responsables y lo asumimos, en ningún momento hemos puesto excusas. ¿o nos has escuchado?”.

En ese momento, el periodista le recordó cuando Rafael Dudamel afirmó que no era igual jugar en el Estadio Centenario y que era más difícil acomodarse a un recinto deportivo alterno, “jamás será igual, pero no es culpa del estadio, ¿Tú duermes igual en la casa de un amigo que en tu casa? Para igual, no es lo mismo, pero de ahí a que sean excusas, lo lamento, pero no somos hombres de excusas”.

LA INVITACIÓN DE RAFAEL DUDAMEL AL PERIODISTA AL FINAL DE LA FASE REGULAR

Para finalizar la respuesta, Rafael Dudamel invitó al periodista al bus si logran sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales, “la estamos pasando tan mal como nuestra gente, no estamos contentos con los resultados, y te doy la razón al final si quedamos eliminados, yo te diré que eres un vidente, pero a lo mejor me van a sobrar unos puestos en el bus del triunfo, pero te vamos a invitar si es así”.

Al Pereira le quedan siete partidos para poder llegar a la línea de los 30 puntos. Por ahora, el cuadro ‘matecaña’ perdió una chance de oro para ponerse en el selecto grupo de los ocho y con el empate quedó con 15 unidades. Necesitarán por lo menos, ganar cinco encuentros para poder despejar las dudas en la clasificación.