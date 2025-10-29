Rafael Dudamel renunció al Deportivo Pereira

Dudamel no va más y varios jugadores tampoco

La situación del equipo pereirano está cada vez más complicada, los problemas institucionales acompañados de la deuda con jugadores, cuerpo técnico y staff se volvió completamente insostenible y desde ya empiezan a salir los referentes del equipo. En los últimos días se ha hablado mucho sobre la situación, los mismos jugadores se presentaron en huelga y decidieron no volver a jugar ni a entrenarse hasta que se les pagara lo debido.

Sin embargo, la situación parece no mejorar y las decisiones no hacen esperar, Rafael Dudamel presentó su carta de renuncia y con justa causa por la falta de pagos, una decisión completamente entendible, pero que deja al equipo aún más hundido. Además del entrenador todo parece indicar que jugadores como Samy Merheg y Yuber Quiñones también presentaron su renuncia al "Grande Matecaña".