Rafael Dudamel habló de Pereira tras la derrota ante Once Caldas
Colprensa / Peslogos
Liga Betplay
Actualizado:
Mié, 29/10/2025 - 12:20

Rafael Dudamel renunció al Deportivo Pereira

El entrenador venezolano renunció esta mañana al conjunto matecaña.

El ex futbolista, entrenador y comentarista deportivo venezolano presentó su carta de renuncia en el Deportivo Pereira con justa causa, ante la complicada situación del equipo no solo el entrenador sino varios jugadores decidieron salir del equipo que ahora si parece se está desmantelando. 

La situación se ha vuelto insostenible y ya ni siquiera los jugadores pueden responder por sus necesidades, se complica todo cada vez más para el equipo matecaña. 

Dudamel no va más y varios jugadores tampoco

La situación del equipo pereirano está cada vez más complicada, los problemas institucionales acompañados de la deuda con jugadores, cuerpo técnico y staff se volvió completamente insostenible y desde ya empiezan a salir los referentes del equipo. En los últimos días se ha hablado mucho sobre la situación, los mismos jugadores se presentaron en huelga y decidieron no volver a jugar ni a entrenarse hasta que se les pagara lo debido. 

Sin embargo, la situación parece no mejorar y las decisiones no hacen esperar, Rafael Dudamel presentó su carta de renuncia y con justa causa por la falta de pagos, una decisión completamente entendible, pero que deja al equipo aún más hundido. Además del entrenador todo parece indicar que jugadores como Samy Merheg y Yuber Quiñones también presentaron su renuncia al "Grande Matecaña". 

¿Qué le espera ahora al equipo? 

La renuncia de Rafael Dudamel confirma el difícil momento que atraviesa Deportivo Pereira tanto en lo deportivo como en lo institucional. La falta de pagos y los constantes inconvenientes administrativos han llevado a que el club pierda piezas clave en su plantel y cuerpo técnico. Ahora, la dirigencia deberá actuar con rapidez para encontrar soluciones que estabilicen la situación y evitar que la crisis afecte aún más no solo el rendimiento del equipo sino la institución en sí. 

Imagen
Rafael Dudamel

Imagen
Deportivo Pereira

Imagen
Liga Betplay

