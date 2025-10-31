Actualizado:
Vie, 31/10/2025 - 15:01
Rafael Dudamel rompió el silencio ante la dura crisis del Deportivo Pereira
El venezolano explicó las razones que lo llevaron a renunciar al cargo de entrenador.
Rafael Dudamel estuvo en conversación con el programa de La FM Más Fútbol y habló de la crisis financiera que atraviesa el Deportivo Pereira, la cual provocó su renuncia a la dirección técnica del conjunto ‘matecaña’.
“Cuando uno toma una decisión de poder emprender un proyecto de trabajo, uno se mueve con toda la familia, es encontrar colegio para los hijos, estaremos acá en Pereira por unos meses más, pero si esto es fuerte a uno como adulto cómo será para los hijos, uno trata de alivianar esa situación para ellos", empezó diciendo Dudamel.
Lea también: Se resolvió todo entre Santa Fe y Dudamel: así es la situación con Méndez
Dudamel explicó la desilusión que provocó la debacle financiera
El técnico habló de la motivación para tomar este proyecto deportivo y las razones que llevaron a la debacle: "una hinchada muy apasionada, teníamos más opciones en Colombia, pero nos animamos con este equipo, me pareció una conversación interesante, todo pareció algo serio y estable, en los primeros 4 meses la conversación fue muy fluida y permanente, eso me daba tranquilidad, pero cuando nos tocó cambiar de sede por las remodelaciones del estadio todo empezó a ponerse mal”, aseguró el DT.
“El incumplimiento en los pagos, los cambios de ciudad, Deportivo Pereira tiene una fortaleza de jugar en casa, al no jugar allí fue un problema, el jugador no estaba con la mente 100 % en el campo de juego", añadió Dudamel.
El técnico aclaró si estaba recibiendo su salario
Para el estratega de 52 años hubo un error muy grave por parte de la dirigencia del Deportivo Pereira, al no ser sinceros con la difícil situación financiera que estaban viviendo.
"Nos quedamos sin herramientas, no hubo sinceridad en el discurso que nos dieron, en mi paso por Santa Fe no cobramos por cinco meses, pero allí nos dijeron que no tenía dinero y que estaban trabajando en eso, acá no hubo sinceridad y a partir de allí todo se va deteriorando, era intentar exigirle al futbolista que rindiera mientras vivía un descontento absoluto" dijo el DT.
"Es totalmente falso que les paguen a algunos y no a otros, yo sería incapaz de cobrar mi salario cuando veo que uno de mis jugadores no cobra hace 4 meses, no tendría cara para ver a la plantilla, eso nunca pasó ni con el cuerpo técnico ni con nadie, fue para todos igual", completó Dudamel.
Fuente
Antena 2