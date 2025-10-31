Rafael Dudamel rompió el silencio ante la dura crisis del Deportivo Pereira

El técnico aclaró si estaba recibiendo su salario

Para el estratega de 52 años hubo un error muy grave por parte de la dirigencia del Deportivo Pereira, al no ser sinceros con la difícil situación financiera que estaban viviendo.

"Nos quedamos sin herramientas, no hubo sinceridad en el discurso que nos dieron, en mi paso por Santa Fe no cobramos por cinco meses, pero allí nos dijeron que no tenía dinero y que estaban trabajando en eso, acá no hubo sinceridad y a partir de allí todo se va deteriorando, era intentar exigirle al futbolista que rindiera mientras vivía un descontento absoluto" dijo el DT.

"Es totalmente falso que les paguen a algunos y no a otros, yo sería incapaz de cobrar mi salario cuando veo que uno de mis jugadores no cobra hace 4 meses, no tendría cara para ver a la plantilla, eso nunca pasó ni con el cuerpo técnico ni con nadie, fue para todos igual", completó Dudamel.