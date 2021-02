Rafael Robayo no ve campeón a Millonarios y critica al departamento médico

Por otro lado, el volante se refirió al cuerpo médico de Millonarios, después de conocerse la situación de Andrés Felipe Román y la críticas por parte de otros jugadores que pasaron por el equipo capitalino y que cuestionaron el trabajo de esta área de la institución.

“En ese tema soy consciente que no se tiene, no sólo en el departamento médico si no en la institución, las herramientas para una muy buena recuperación. Creo que eso es algo que le ha faltado a Millonarios, como le ha faltado a muchos equipos en el fútbol profesional. Lastimosamente, hoy se nota mucho en Millonarios por las lesiones que se vienen dando en varios jugadores. No me le voy encima al departamento médico, a criticar sólo al departamento médico. Yo también creo que le faltan armas para poder hacer una muy buena recuperación y esas armas son buenos implementos, buenos lugares de recuperación como pasa en La Equidad o Atlético Nacional. Eso hace que los jugadores no sientan que tienen una buena recuperación y así que busquen otros medios para recuperarse, como clubes ajenos o centros de recuperación deportiva”