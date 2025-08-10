Raimondi en la cuerda floja con América: referente ya se postuló como reemplazo

El presente deportivo de América de Cali no se termina de acoplar bien a la idea de juego y los respectivos resultados a los que estaban acostumbrados los fanáticos en el inicio de la temporada 2025 cuando contaban con una plantilla de lujo comandada por Juan Fernando Quintero y Duván Vergara.

Gabriel Raimondi tuvo la oportunidad de trabajar con el equipo durante toda la pretemporada tras la salida de 'Polilla' Da Silva y de conformar la nueva plantilla con fichajes que él mismo pidió. Aún así sigue haciendo falta el "centavo para el peso" y hay preocupación por lo que pueda llegar a pasar durante el resto del semestre de clausura, por lo que habría sido el propio Adrián Ramos quien habría ilusionado a los hinchas con la posibilidad de dirigir al equipo, ya que esta es una de sus mayores ilusiones.

Le puede interesar: América celebra: recibirá inesperada millonada por negocio en el exterior

Adrián Ramos quiere cambiar la historia de América de Cali

La 'mechita' ha tenido un vaivén de resultados en el inicio del segundo semestre deportivo de la temporada 2025, ya que bajo el mando de Raimondi concretó su paso a los octavos de final de la Copa Sudamericana y de la Copa BetPlay, pero en la liga la situación es completamente diferente y el panorama bastante negativo.

A los malos resultados en la liga local se suman las bajas sensibles que se dieron en el mercado de fichajes y las que se han venido presentando por lesión, razón por la cual no hay suficiente confianza con el proceso que está llevando a cabo el estratega argentino y por la que se habría pronunciado Adrián Ramos al decir que quiere dirigir a América para cambiar su historia y no vivir tanto del pasado.