Raimondi sorprendió y señaló la falla del América ante Llaneros: "poca condición"

Raimondi culpó a la condición física de los jugadores

Tras el partido, el técnico Diego Gabriel Raimondi habló en rueda de prensa y confesó los factores que impidieron que el América se llevara el triunfo.

“Me gustó mucho el esfuerzo de los chicos, me gustó el querer ganar el partido hasta el último minuto, pero no me gustaron las imprecisiones, sabemos que son debidas a los pocos días de entrenamiento que tenemos”, dijo Raimondi.

“Tenemos un plantel muy técnico, con gente que sabe jugar muy bien el fútbol, y si hoy no logramos crear más ocasiones de gol ceo que fue debido a la poca condición que tenemos para poder pensar y hacer la elección justa en el momento ideal, porque jugadores de tanta calidad que a veces erran pases es debido a la condición física”, añadió el estratega argentino.