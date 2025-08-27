Raimondi se refirió a su futuro tras nueva derrota: “Es difícil estar tranquilo”

Ni en la Copa Sudamericana, ni en la Copa BetPlay, ni mucho menos en la Liga BetPlay América ha podido enderezar el camino que ha hilado, especialmente en estos últimos partidos. La gestión de Diego Gabriel Raimondi no ha podido explotar, pese a que las primeras sensaciones eran de que iba a ser el extranjero revelación en el Fútbol Profesional Colombiano.

Infortunadamente, todo se le empezó a ir abajo con la derrota ante Independiente Santa Fe en El Campín y a partir de ese momento, América dejó de ser el mismo. Cayó ante Tolima, Fluminense, Pereira, nuevamente contra Fluminense, empató ante Atlético Nacional y perdió frente a Atlético Bucaramanga por la Copa BetPlay.

América tendrá que desquitarse en la próxima fecha ante Alianza FC, remontarle a Bucaramanga en Cali y superar el clásico vallecaucano del 7 de septiembre. Una continuidad compleja que puede acentuar la crisis cada vez más. Gabriel Raimondi está en una situación difícil, pero, aunque se hable tanto de su salida, el argentino volvió a poner la cara para tocar el tema de su futuro.

“SABEN CÓMO TRABAJAMOS. POR ESO ME RENUEVAN LA CONFIANZA”; GABRIEL RAIMONDI Y SU CONTINUIDAD

Después de la caída de la Copa BetPlay contra el Bucaramanga, Diego Gabriel Raimondi afirmó que no hay calma en este difícil momento, pero que los dirigentes y Marcela Gómez le siguen dando el voto de confianza por la manera cómo trabaja.

En el empate a un tanto con Nacional, dejó claro que no se iba porque conoce el trabajo de sus dirigidos y lo comprometido que están. La historia parece no cambiar mucho ahora tras perder en Copa, “si estuviera tranquilo, sería un loco. Hay que estar atento a la realidad. El equipo hace mucho que no gana. La presidenta y los dirigentes saben cómo trabajamos. Por eso siempre me renuevan la confianza, pero es normal que la ciudad y el equipo no estén tranquilos. Ni ellos ni nosotros.

Cuando uno pierde o empata, como ha pasado en los últimos partidos, seguramente tratar de estar equilibrado para tomar las próximas decisiones. Es difícil estar tranquilo con respecto a lo que puede llegar a pasar en el próximo partido”. Bajo lo anterior, Gabriel Raimondi se mantendrá en el cargo.

Sumado a ello, agregó que, “es un equipo muy grande para que nosotros tengamos algunas veces la actitud de pensar que no podemos remontar el partido. Hoy algunos chicos, ante un error, bajan mucho los brazos. Están sufriendo la situación. Este es un equipo demasiado grande para acostumbrarnos a perder. Tenemos que volver inmediatamente a la victoria el domingo porque este equipo no puede seguir perdiendo”.

AMÉRICA RESPALDA A GABRIEL RAIMONDI

Ante la confianza que le ha brindado Marcela Gómez, desde el máximo accionista, Tulio, no hay ninguna pretensión de cesar a Gabriel Raimondi, por lo menos no antes de este resultado.

Y es que, sin importar los anteriores resultados, la confianza de Tulio Gómez y Marcela parece que no se ha acabado y siguen con la apuesta clara de dejarlo en el cargo. De hecho, una vez terminó el partido ante Nacional, la consigna fue clara por parte del dueño, quien sentenció que se puede remontar el camino en la Copa y Liga.

En ese orden de ideas, los resultados ante Alianza FC, la vuelta contra Atlético Bucaramanga por la Ciopa BetPlay y el clásico frente al Cali serán claves para definir su futuro dentro o fuera del América de Cali.