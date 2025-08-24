Raimondi tomó decisión final sobre su continuidad en América tras empate con Nacional

Está por llegar a su fin una fecha más de la Liga BetPlay 2025-II y dos de los encargados de cerrar la jornada fueron justamente América de Cali y Atlético Nacional, dos escuadras que llegaron al Pascual Guerrero tras una desastrosa actuación a nivel internacional en donde quedaron eliminados de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

América era el equipo que llegaba más golpeado a la fecha 8 de la liga, ya que su presencia en esta competencia tampoco había sido la mejor y el futuro de Diego Raimondi ya habría estado sentenciado. Sin embargo, tras dejar escapar la victoria en casa ante el cuadro 'verdolaga', el estratega argentino confirmó que no tiene pensado renunciar a su cargo en el club.

Raimondi seguirá dirigiendo a América tras el empate ante Nacional

América de Cali no se ha podido reponer en la Liga BetPlay del drástico cambio que tuvo en la plantilla después del semestre de apertura en donde perdió grandes figuras como Juan Fernando Quintero y, a pesar de haberse reestructurado con jugadores de alto nivel y un cuerpo técnico experimentado comandado por Diego Raimondi, sigue protagonizando partidos cuestionables y haciendo enojar a los hinchas tras la falta de resultados positivos.

El argentino comenzó de buena manera su dirigencia en el cuadro 'escarlata', con una clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana, pero con el pasar de los encuentros la situación cambio drásticamente, al punto en el que se llegó a hablar de su futura salida. Se esperaba que el resultado ante Nacional definiera su futuro y así fue, ya que Raimondi dio a conocer en medio de la rueda de prensa post partido contra Nacional que no ha pensado en renunciar y se mantendrá en el cargo.