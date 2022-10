¿Realidad o humo? El arquero del Cali y la posibilidad de que se vaya al fútbol de Europa

Por estos días los rumores sobre las trasferencias en el FPC están a la orden del día. Desde diferentes lugares se habla de las posibilidades de que diferentes jugadores se vayan a clubes del exterior o cambien de escuadra dentro de la Liga Betplay. Todo alimentado por la cercanía al final de la primera etapa de campeonato.

Después de una mala campaña en el año 2022, Deportivo Cali es uno de los conjuntos que seguramente tendrá muchas renovaciones de cara al próximo torneo buscando armar un equipo competitivo para no seguir complicado en el ámbito deportivo.

Uno de los rumores sobre las primeras noticias de mercado es la posibilidad de la salida del arquero Humberto Acevedo. Según algunos medios, el guardameta estaba en carpeta de un club de Israel que buscaba ficharlo para nacionalizarlo.

Sin embargo, Nicolás Petropulos, agente del futbolista confirmó que los rumores no son ciertos. En dialogo con ‘Los Dueños del Balón’ de Antena2 Cali, el empresario señaló que todas las noticias sobre el tema han sido lejanas a la realidad.

“Quiero aclarar que he estado en contacto con el CEO de Beitar de Jerusalén por el tema de la salida de Humberto y no me ha dado indicios que sea algo real. Es una noticia que no tienen ninguna solidez ni fundamento, por el momento ese equipo no tiene nada de interés al día de hoy”.

Por ahora, el guardameta seguirá en el cuadro verdiblanco y seguramente será una de las cartas que estarán presentes en el proyecto de Jorge Luis Pinto para 2023.