¿Rebeldía en Junior? Jugador estaría en el ojo del huracán

Figura de Junior desobedeció a Alfredo Arias

Durante el partido se registró un hecho que para muchos fue considerado como rebeldía por parte de una de las figuras de Junior en contra del director técnico Alfredo Arias.

Se trata del delantero paraguayo Guillermo Paiva, que en el minuto 68 desperdició un tiro penal a favor del conjunto 'rojiblanco' que pudo significar la ventaja 3-2.

Después de errar el cobro, el entrenador Alfredo Arias no pudo ocultar su molestia, ya que Paiva habría desobedecido su indicación.