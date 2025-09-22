Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 13:14
¿Rebeldía en Junior? Jugador estaría en el ojo del huracán
El hecho se conoció después del empate de Junior con Medellín en la fecha 12 de la Liga BetPlay.
Junior de Barranquilla protagonizó un verdadero partidazo en la fecha 12 de la Liga BetPlay al empatar con marcador de 2-2 en condición de visita con Deportivo Independiente Medellín.
Con este resultado, el equipo 'rojiblanco' se mantiene en la segunda posición del campeonato con 22 puntos, mientras que el antioqueño quedó tercero con 21 unidades.
Figura de Junior desobedeció a Alfredo Arias
Durante el partido se registró un hecho que para muchos fue considerado como rebeldía por parte de una de las figuras de Junior en contra del director técnico Alfredo Arias.
Se trata del delantero paraguayo Guillermo Paiva, que en el minuto 68 desperdició un tiro penal a favor del conjunto 'rojiblanco' que pudo significar la ventaja 3-2.
Después de errar el cobro, el entrenador Alfredo Arias no pudo ocultar su molestia, ya que Paiva habría desobedecido su indicación.
🧤⚽¡ATAJADÓN DE CHAUX! ¡El arquero de Medellín le atajó el penal a Guillermo Paiva y evitó el tercer gol de Junior!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/QnIn3B7wP9— Win Sports (@WinSportsTV) September 22, 2025
Horas después del partido se dio a conocer que el entrenador Alfredo Arias había dado al orden que Guillermo Paiva no ejecutara el tiro penal.
Sin embargo, el paraguayo agarró la pelota y cobró la infracción que desperdició.
El llanto de Guillermo Paiva
Después de errar el penal, Guillermo Paiva fue sustituido del partido. A través de la transmisión oficial se pudo ver que, luego de ubicarse en el banco de suplentes, el delantero paraguayo estalló en llanto.
La tristeza de Paiva permaneció hasta el final del compromiso, el cual finalizó igualado 2-2.
Fuente
Antena 2