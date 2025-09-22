Cargando contenido

Alfredo Arias y técnico de Junior
Alfredo Arias y técnico de Junior.
Fotos de Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 13:14

¿Rebeldía en Junior? Jugador estaría en el ojo del huracán

El hecho se conoció después del empate de Junior con Medellín en la fecha 12 de la Liga BetPlay.

Junior de Barranquilla protagonizó un verdadero partidazo en la fecha 12 de la Liga BetPlay al empatar con marcador de 2-2 en condición de visita con Deportivo Independiente Medellín.

Con este resultado, el equipo 'rojiblanco' se mantiene en la segunda posición del campeonato con 22 puntos, mientras que el antioqueño quedó tercero con 21 unidades.

Lea también
Image
Medellín y Junior se reparten los puntos en el Atanasio

Lluvia de goles en Medellín: Junior rescató valioso empate de visita

Ver más

Figura de Junior desobedeció a Alfredo Arias

Durante el partido se registró un hecho que para muchos fue considerado como rebeldía por parte de una de las figuras de Junior en contra del director técnico Alfredo Arias.

Se trata del delantero paraguayo Guillermo Paiva, que en el minuto 68 desperdició un tiro penal a favor del conjunto 'rojiblanco' que pudo significar la ventaja 3-2.

Después de errar el cobro, el entrenador Alfredo Arias no pudo ocultar su molestia, ya que Paiva habría desobedecido su indicación.

Lea también
Image
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 12

Nacional y Millonarios calientan la tabla de posiciones de Liga BetPlay

Ver más

Horas después del partido se dio a conocer que el entrenador Alfredo Arias había dado al orden que Guillermo Paiva no ejecutara el tiro penal.

Sin embargo, el paraguayo agarró la pelota y cobró la infracción que desperdició.

El llanto de Guillermo Paiva

Después de errar el penal, Guillermo Paiva fue sustituido del partido. A través de la transmisión oficial se pudo ver que, luego de ubicarse en el banco de suplentes, el delantero paraguayo estalló en llanto.

La tristeza de Paiva permaneció hasta el final del compromiso, el cual finalizó igualado 2-2.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Escudo del Junior de Barranquilla

Junior

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen

Alfredo Arias

Cargando más contenidos

Fin del contenido