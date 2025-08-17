Referente de Millonarios la tomó con David González: "No tiene armas para defenderse"

Este domingo 17 de agosto será una fecha crucial para las aspiraciones de Millonarios con David González como director técnico de la institución bogotana. El entrenador antioqueño se vuelve a ver las caras nada más ni nada menos que contra su anterior equipo: Deportes Tolima.

Una derrota en Ibagué puede sepultar a David González en Millonarios, dado que no le encuentra solución al arranque liguero. Con la victoria de Águilas Doradas, los bogotanos y Once Caldas son los únicos clubes que no han ganado y ya empieza a preocupar de cara a la clasificación para los cuadrangulares.

Bajo ese panorama, Rafael Robayo, uno de los referentes del último tiempo de Millonarios analizó la situación por la que está pasando el entrenador ex Medellín y Tolima, y el presente de la institución en un momento clave cuando necesitan reaccionar.

Millonarios apenas suma un punto después del empate contra el Deportivo Cali en un partido que tenían controlado con dos goles de ventaja, pero todo se vino abajo con una torpeza en una pena máxima y todo quedó en igualdad a tres goles en un partidazo. Robayo se despachó en Casa Azul Radio de Colmundo Radio contra el equipo por el no poder construir una nómina competitiva y por muchas cosas de los directivos.

“NO VEO NÓMINA DE UN EQUIPO GRANDE”; RAFAEL ROBAYO SOBRE MILLONARIOS

Sin duda alguna, Rafael Robayo es una voz autorizada para hablar de Millonarios. El volante bogotano es uno de los ídolos y referentes con varios pasos por la institución y con tres títulos que consiguió. En ese sentido, Robayo afirmó que no hay un equipo competitivo y que, pese a ser un gran técnico, David González no tiene con qué pelear.

En ese sentido, Rafael Robayo afirmó que, “es un tema complejo, no veo una nómina de un equipo grande, que pelee por cosas importantes. El profe David (González) es una gran persona, que ha dejado una buena imagen en otros clubes, pero soy consciente que no tiene las armas para defenderse en este momento deportivo y no tuvo la exigencia de traer jugadores y armar un equipo que debería tener Millonarios”.

Sumado al tema de la nómina, Rafael Robayo también indicó que “Millonarios no es un equipo para tener más de siete u ocho jóvenes en la nómina titular y vender jugadores, resaltando que debe ser un equipo que debe tener experiencia y pelear títulos”.

LA DIRIGENCIA Y LA FALTA DE LIDERAZGO EN MILLONARIOS

Por su parte, Rafael Robayo también sentenció que otro de los grandes problemas es el de la dirigencia y las prioridades que tienen los directivos, “la parte dirigencial está haciendo todo al revés, no se está priorizando a Millonarios en cuanto a nombre e historia, sino el tema del negocio como lo es la venta de jugadores y el dinero, no están haciendo las cosas bien”.

En un equipo en el que se ha optado por la inclusión de varios jóvenes en la nómina titular, Rafael Robayo aseveró que el club no tiene líderes que puedan aportar con esa juventud y con la nueva generación, esto a causa de las lesiones de referentes. Lo anterior también se puede asociar con la falta de un guía para Neiser Villarreal que abrió la polémica durante la semana.

Con base en lo anterior, el mediocampista bogotano sentenció, “los jugadores que tiene Millonarios deben mostrar carácter y personalidad y más en este duro momento. Si bien hay jugadores de experiencia, falta liderazgo. Andrés, Macka y Leo están lesionados, entonces no hay futbolistas que muestren liderazgo.

Millonarios no tiene una columna vertebral con experiencia para parar a un ‘pelao’ y decirle que está haciendo mal las cosas y decirle que Millonarios no es un equipo chico y que debe tener actitud para afrontar los partidos (...). Veo a jugadores que les da igual ganar o perder, que no sienten amor por la camiseta, sino que se muestran un ratico y no más”.