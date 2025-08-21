Actualizado:
Referente de Millonarios señaló los culpables de la crisis: "lo digo sin tapujo"
El equipo 'embajador' decidió despedir al técnico David González.
Es el peor momento que vive Millonarios en años, el equipo ‘albiazul’ perdió de local 2-1 ante Unión Magdalena y acumuló su quinta derrota en seis partidos disputados en la presente Liga BetPlay, provocando la salida del técnico David González.
El conjunto azul de la capital del país no logró el triunfo y en el Estadio El Campín algún sector de la hinchada protestó enérgicamente (lanzando zapatos y algunos huevos al campo de juego) por el rendimiento del equipo y lo que para ellos es un mal manejo de las directivas con flojos refuerzos para este semestre.
Jorge Arias explotó tras la nueva derrota de Millonarios
El defensor de 32 años acompañó al técnico David González en la rueda de prensa posterior al compromiso que estaba pendiente de la fecha 1, allí, Jorge Arias fue claro y apuntó que los culpables de esta situación son los jugadores, que ellos son los que juegan, lamentando la salida del estratega, a quien valoró su trabajo y profesionalismo.
“El profe no tiene la culpa de que erremos un gol debajo del arco, ni tampoco de que nos lleguen tres veces y nos anoten esas tres veces, hablar de los directivos es lavarse las manos, los culpables somos nosotros los jugadores. Es más fácil echar a uno que echar a 30, la única solución es ganar", dijo Jorge Arias.
¿Hay posibilidades de clasificar a los cuadrangulares?
Por otro lado, el defensor nacido en Valledupar habló de las esperanzas de clasificar a los cuadrangulares jugando de esta forma tan discreta y a la altura de la fecha 7 del campeonato, recordando que Millonarios tiene pendiente otro partido para quedar al día en el calendario.
“Hoy por hoy, es muy difícil, siendo sinceros somos una vergüenza, lo digo sin ningún tapujo, quedan puntos por disputar, obviamente todavía tenemos esperanzas de clasificar, pero si seguimos así va a hacer muy difícil, todos los días llegamos diciendo hoy sí, pero en la cancha no lo hemos demostrado, quedan puntos latentes, la ilusión tienen que estar presente, si nosotros no creemos en nosotros es muy difícil que la gente lo haga por nosotros, queda ahora partido a partido, nada más”, añadió el defensor.
Fuente
Antena 2