Referente de Millonarios señaló los culpables de la crisis: "lo digo sin tapujo"

Es el peor momento que vive Millonarios en años, el equipo ‘albiazul’ perdió de local 2-1 ante Unión Magdalena y acumuló su quinta derrota en seis partidos disputados en la presente Liga BetPlay, provocando la salida del técnico David González.

El conjunto azul de la capital del país no logró el triunfo y en el Estadio El Campín algún sector de la hinchada protestó enérgicamente (lanzando zapatos y algunos huevos al campo de juego) por el rendimiento del equipo y lo que para ellos es un mal manejo de las directivas con flojos refuerzos para este semestre.

