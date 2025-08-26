Actualizado:
Mar, 26/08/2025 - 09:00
Referente de Nacional pasa un mal momento: "Está en una situación anímica compleja"
El verde viene de ser eliminado de Copa Libertadores de América.
Atlético Nacional ha entrado en un 'bache' deportivo, pues no hay otra forma de describir el presente del cuadro antioqueño, cuya hinchada difícilmente asimila las derrotas, y si se tiene en cuenta que viene de quedar eliminado de Copa Libertadores de América, esto ha representado un golpe.
Además, se ha convertido en una constante en el tiempo reciente, la discordia entre los aficionados y Edwin Cardona, quien es rotulado por 'propios y extraños' como el 'villano' de la eliminación frente a Sao Paulo, ya que desperdició dos penaltis en la ida y fue expulsado en la vuelta.
Puede leer: Programación de la novena fecha de Liga Betplay 2025-II
En el estadio y en redes sociales los hinchas han manifestado su malestar con Cardona, quien pasa por un bajón futbolístico, el cual se ha hecho más difícil de sobrellevar debido a que anímicamente no se encuentra bien según se pudo conocer.
Edwin Cardona pasa por una situación anímica compleja
En 'Palabras Mayores' de Antena 2 del pasado lunes 25 de agosto, Carlos Antonio Vélez indicó que Edwin Cardona "está en una situación anímica compleja", que pasa por el bajón deportivo y las consecuencias que ha traído en su relación con la hinchada.
Lo que se espera por parte de la hinchada y el cuerpo técnico de Nacional es que Edwin Cardona vuelva a ser el futbolista importante en la mitad de la cancha quien podía desequilibrar un juego fácilmente con sus condiciones técnicas.
Aun así, en redes sociales ha hecho ruido una constante solicitud de los hinchas a Cardona, la cual pasa por la intención de que el futbolista ofrezca disculpas por el bajo desempeño mostrado recientemente, y sobre todo su actitud en la serie contra Sao Paulo.
Le puede interesar: Jonas Vingegaard, afectado por terrible robo en plena Vuelta a España
Próximos partidos de Atlético Nacional
Atlético Nacional volverá a jugar este miércoles 27 de agosto a las 8:30 p. m. frente a Deportes Quindío en el Atanasio Girardot por la ida de octavos de final de la Copa Betplay; posteriormente se enfrentara con Envigado por la novena fecha de la Liga, en juego programado para el domingo 31 también como local.
Fuente
Antena 2