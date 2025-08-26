Referente de Nacional pasa un mal momento: "Está en una situación anímica compleja"

Atlético Nacional ha entrado en un 'bache' deportivo, pues no hay otra forma de describir el presente del cuadro antioqueño, cuya hinchada difícilmente asimila las derrotas, y si se tiene en cuenta que viene de quedar eliminado de Copa Libertadores de América, esto ha representado un golpe.

Además, se ha convertido en una constante en el tiempo reciente, la discordia entre los aficionados y Edwin Cardona, quien es rotulado por 'propios y extraños' como el 'villano' de la eliminación frente a Sao Paulo, ya que desperdició dos penaltis en la ida y fue expulsado en la vuelta.

En el estadio y en redes sociales los hinchas han manifestado su malestar con Cardona, quien pasa por un bajón futbolístico, el cual se ha hecho más difícil de sobrellevar debido a que anímicamente no se encuentra bien según se pudo conocer.

Edwin Cardona pasa por una situación anímica compleja

En 'Palabras Mayores' de Antena 2 del pasado lunes 25 de agosto, Carlos Antonio Vélez indicó que Edwin Cardona "está en una situación anímica compleja", que pasa por el bajón deportivo y las consecuencias que ha traído en su relación con la hinchada.