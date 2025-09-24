Actualizado:
Referente de Santa Fe le tiró a Jorge Bava: "No hace falta"
El entrenador uruguayo ya tiene todo arreglado para ser nuevo director técnico de Cerro Porteño.
Jorge Bava está ad portas de convertirse en nuevo director técnico de Cerro Porteño, dejando 'tirado' a Independiente Santa Fe en pleno curso de Liga y Copa Betplay. Este viernes el uruguayos será presentado en Asunción (Paraguay).
Todo ha sido una 'novela', pues inicialmente surgió el rumor de que Jorge Bava se iría de Santa Fe, y un par de horas después el club emitió un comunicado desmintiendo su marcha y afirmando que el contrato entre las partes está vigente hasta diciembre de 2025.
Posteriormente se informó que el entrenador viajó a Medellín con el plantel para afrontar la ida de cuartos de final de Copa Betplay, y que luego definiría su continuidad, pero tras ello se conoció que en definitiva Bava le dio el 'sí' a Cerro Porteño, y ante el DIM será su último partido con el León.
Dadas las circunstancias, miles de comentarios han aparecido en redes sociales por parte de periodistas e hinchas, mientras que han sido pocos los pertenecientes a la institución quienes han expuesto su punto de vista.
Agustín Julio respaldó a Santa Fe y le tiró a Jorge Bava
En X (antes Twitter), Agustín Julio, quien se desempeñó como arquero de Santa Fe y posteriormente hizo de gerente deportivo en el club, escribió un trino tirándole una indirecta a Bava y respaldando al cuadro bogotano.
"El que no quiera estar... no hace falta", escribió Agustín Julio en su cuenta de X, no solo confirmando la salida de Jorge Bava sino respaldando a Santa Fe más allá de todo.
Y es que si bien Santa Fe tenía en mente hacerle una mejora salarial a Jorge Bava, por su situación económica actual es difícil llegar a los números de Cerro Porteño, razón por la que se ha hecho a un costado y lo dejará ir, recibiendo el dinero equivalente a la cláusula de salida.
En los próximos días se conocerá al nuevo 'timonel' de Santa Fe, todo indica que Francisco López será el elegido al menos por unos partidos, con la posibilidad de quedarse por lo que queda de temporada.
