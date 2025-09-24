Referente de Santa Fe le tiró a Jorge Bava: "No hace falta"

Jorge Bava está ad portas de convertirse en nuevo director técnico de Cerro Porteño, dejando 'tirado' a Independiente Santa Fe en pleno curso de Liga y Copa Betplay. Este viernes el uruguayos será presentado en Asunción (Paraguay).

Todo ha sido una 'novela', pues inicialmente surgió el rumor de que Jorge Bava se iría de Santa Fe, y un par de horas después el club emitió un comunicado desmintiendo su marcha y afirmando que el contrato entre las partes está vigente hasta diciembre de 2025.

Posteriormente se informó que el entrenador viajó a Medellín con el plantel para afrontar la ida de cuartos de final de Copa Betplay, y que luego definiría su continuidad, pero tras ello se conoció que en definitiva Bava le dio el 'sí' a Cerro Porteño, y ante el DIM será su último partido con el León.

Dadas las circunstancias, miles de comentarios han aparecido en redes sociales por parte de periodistas e hinchas, mientras que han sido pocos los pertenecientes a la institución quienes han expuesto su punto de vista.