Referente de Selección Colombia reaccionó a declaraciones de Falcao: “Lo más justo es...”

De mala manera podría terminar la carrera de Radamel Falcao García en Millonarios a la espera de las decisiones que tomen tanto el jugador como los directivos. El máximo goleador de la Selección Colombia apareció en el marcador para descontar ante su acérrimo rival, Independiente Santa Fe, pero ya era tarde para conseguir el empate y la clasificación para la final de Liga BetPlay 2025-I.

Una vez terminó el partido que dejó a Santa Fe con el pase a la final ante el Deportivo Independiente Medellín, los ánimos se caldearon en la rueda de prensa de Millonarios. David González expuso a un periodista por una pregunta que catalogó de ‘mal gusto’, mientras que Falcao explotó perdiendo los cabales como nunca se había visto.

Y es que, el arbitraje ha sido un factor determinante durante esta Liga BetPlay. Falcao no se quedó callado y se escudó afirmando que les robaron el torneo desde anteriores fechas y en los cuadrangulares. Consciente de las consecuencias, el samario indicó “así me den 50 mil fechas, no vuelvo a jugar nunca en Colombia".

Posteriormente, continuó, “nos robaron todo el torneo, ante la duda, en contra de Millonarios, así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo". Con el pasar de las declaraciones, fue subiendo la voz y tomándola contra el VAR y sus decisiones. Nombró dos penales que, para él, debieron señalarse contra Once Caldas.

LOS PRIMEROS DEFENSORES DE LAS DECLARACIONES DE FALCAO GARCÍA

Sin duda alguna, sus declaraciones iban a generar revuelo y todo tipo de comentarios. Además, se espera una sanción grande si sigue jugando al fútbol con Millonarios. No obstante, en medio de reacciones, en su mayoría negativas, referentes de la Selección Colombia lo respaldaron.

En el programa de Win Sports, ‘Despierta Win’ entrevistaron a Dávinson Sánchez y a Jeison Murillo, quienes compartieron con el ‘Tigre’ por varios años en la Selección Colombia. Dávinson señaló que, “creo que es muy maduro a esta altura de su carrera. Creo que no hay nada que reprocharle a él, al contrario, nosotros como colombianos, no solo hablo como futbolista no deberíamos, porque no es obligación de nadie. Lo más justo es que estemos agradecidos con él”.

Posteriormente, señaló que está de acuerdo con sus declaraciones porque conoce la competitividad y el sabor de boca cuando se pierde, “entendamos su postura, a nadie le gusta perder y yo lo tomo de esa manera. A un compañero, a un colega por más caliente que esté no le voy a reprochar ninguna declaración porque nadie está en los zapatos de él en ese momento”.

LA RESPUESTA DE JEISON MURILLO: “ES ENTENDIBLE”

Evidentemente, tanto Dávinson Sánchez como Jeison Murillo prefirieron no entrar en tantas polémicas ni definir si aprobaban las declaraciones o no. Ambos sentenciaron que lo entienden a la perfección, especialmente la calentura de un referente como Radamel Falcao García.

Jeison Murillo también dejó su opinión y aseveró, “todos sabemos que el ‘Tigre’ es una persona 1A, pero como todo. Somos seres humanos, somos personas que sentimos, que expresamos y depende del momento expresamos cosas que quizás no controlamos. Es entendible”.

Siguiendo la misma línea de Dávinson Sánchez, Murillo afirmó que no queda más que agradecerle al samario por todo lo que ha hecho por la Selección Colombia, “todos sabemos lo que representa el ‘Tigre’ para nuestros hogares y para todo colombiano, viviremos agradecidos con él siempre porque nos ha dado todo lo que ha tenido”.