Referente del Cali generó revuelo: “No es un fracaso, es aprendizaje”

Nuevo año en el que el Deportivo Cali no logró sellar la clasificación para los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Aunque el club tenía grandes posibilidades en estos tres partidos que le hacían falta, en calidad de local perdió frente a Alianza Valledupar.

Vea también: Exciclista del Movistar Team fue sancionado por dopaje

Un fracaso en medio de una Liga BetPlay en la que depositaron la confianza en Alberto Gamero y que querían sellar clasificación para los cuadrangulares después de varios certámenes sin estar dentro de la pelea por el título. Los azucareros tendrán dos partidos más y podrían jugar para eliminar a otros rivales, dado que en la última fecha se ven las caras contra Once Caldas que pelea todavía.

Avilés Hurtado dialogó en zona mixta y generó un revuelo en su afición. Avilés llegó como uno de los grandes refuerzos. Su experiencia en México fue fundamental para que el Cali tuviera en sus filas a un goleador que empezó a dar frutos, sobre todo en el punto penal. Por su trayectoria le dieron la capitanía.

“NO LO VEO COMO UN FRACASO. ES UN APRENDIZAJE”; AVILÉS HURTADO DIVIDIÓ A LA HINCHADA

Sin duda alguna, en el Cali se ve como un fracaso grande, especialmente por la ilusión que tenía la hinchada de un cambio que inició con un técnico muy preparado y capacitado, pero que se fue desinflando poco a poco. El club lleva varios años sin clasificar y esa era la necesidad en este segundo semestre.

En la zona mixta, Avilés Hurtado afirmó que, “no lo veo como un fracaso. He tenido tantas situaciones que para mí es un aprendizaje más, a veces tienen que pasar estas cosas para conseguir el éxito. Si bien a veces necesitas de un compromiso de todos, creo que nos ha faltado. Estamos dolidos y frustrados. Es una oportunidad para replantear y ver el futuro cómo se puede mejorar”.

Le puede interesar: ¿James jugaría en Sudamérica? El inesperado club que se lanzaría a ficharlo

Agregó que, aunque no lo ve como un fracaso, se siente demasiado frustrado, “a veces cuando pasan estas cosas me dan ganas de salir corriendo, pero he vivido tantas cosas que tengo por quién luchar, por quién levantarme al otro día y seguir intentándolo así que es una oportunidad más”.

Los hinchas no están muy de acuerdo con las declaraciones de Avilés Hurtado, pues, Cali necesitaba llegar a las fases finales para salir de posiciones incómodas que los han acompañado durante los últimos años en la Liga BetPlay.

LA RESPUESTA DE LOS HINCHAS DEL CALI TRAS DECLARACIONES DE AVILÉS HURTADO

En las redes sociales, el capitán del cuadro azucarero generó revuelo tras esas declaraciones sacudiendo las ilusiones de los aficionados que no demoraron en responder. Para todos es un fracaso y no tiene nada de aprendizaje haber quedado eliminado en la fase regular.

Lea también: Mundial femenino Sub-17: definidos los cruces de cuartos de final

Los seguidores escribieron, “¿hay que ser muy descarado o es que están en el Sena aprendiendo?”. Otro afirma, “dizque no clasificar entre ocho equipos en un torneo tan malo no es fracaso; se tiene que largar ya mismo”.

Una seguidora recordó todo el tiempo que lleva Cali sin títulos que no se puede comparar con los únicos seis meses que lleva Avilés dentro del club, “Avilés lleva una temporada en el Cali; claro que su dimensión de la situación es completamente diferente a la que tenemos nosotros, que venimos aguantando cuatro años de fracaso en fracaso”.