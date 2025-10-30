¿Referente del Once Caldas con futuro en Millonarios? Esto dijo

Mateo García abre la puerta de salida

El mediocampista Mateo García ha sido uno de los puntos más altos del Once Caldas a lo largo del año, esto le ha permitido que muchos de los grandes de Colombia vean con buenos ojos hacerse con sus servicios, Millonarios como el más interesado ya mostró su intención a mitad de año pero la transferencia no se pudo completar.

Ahora con los dos equipos prácticamente eliminados el jugador se tomó el tiempo de hablar en zona mixta después del partido y dejó unas declaraciones que pueden sonar a despedida del Once Once.

Yo siempre he sido claro, cuando me vaya de Once Caldas quiero dejarle algo, no pudo ser un título, al menos que sea en la parte económica. Mateo García

El jugador además se mostró muy agradecido con el club y repitió en varias ocasiones que igualmente él no queda libre y que pase que pase "no dependerá de él".