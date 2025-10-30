Actualizado:
¿Referente del Once Caldas con futuro en Millonarios? Esto dijo
Uno de los mejores jugadores de este semestre en Once Caldas habló sobre su futuro.
Después del partido entre Millonarios y Once Caldas en el que prácticamente los dos se eliminaron en la Liga Betplay con un aburrido 0-0 en el que ninguno fue capaz de generar opciones claras ni buen juego, uno de los referentes del equipo de Manizales habló en zona mixta sobre su futuro y sin desmentir ninguna especulación se refirió al interés del mismo conjunto embajador para hacerse con sus servicios.
Mateo García abre la puerta de salida
El mediocampista Mateo García ha sido uno de los puntos más altos del Once Caldas a lo largo del año, esto le ha permitido que muchos de los grandes de Colombia vean con buenos ojos hacerse con sus servicios, Millonarios como el más interesado ya mostró su intención a mitad de año pero la transferencia no se pudo completar.
Ahora con los dos equipos prácticamente eliminados el jugador se tomó el tiempo de hablar en zona mixta después del partido y dejó unas declaraciones que pueden sonar a despedida del Once Once.
Yo siempre he sido claro, cuando me vaya de Once Caldas quiero dejarle algo, no pudo ser un título, al menos que sea en la parte económica.
El jugador además se mostró muy agradecido con el club y repitió en varias ocasiones que igualmente él no queda libre y que pase que pase "no dependerá de él".
⚽️ Declaraciones de Mateo García sobre su situación actual e interés por parte de Millonarios.— Pasión Albiazul (@PasionAlbiazulO) October 30, 2025
¿Lo traerían para el siguiente semestre? 🤔 pic.twitter.com/p1geTastvD
¿Se acabó la etapa en Manizales?
La situación de Mateo García deja abierta la posibilidad de un cambio de rumbo en su carrera y alimenta los rumores sobre su salida del Once Caldas. Aunque el mediocampista evitó confirmar cualquier negociación, sus palabras reflejan un ciclo que podría estar llegando a su fin. Con Millonarios como principal interesado, el futuro del jugador parece estar lejos de Manizales, mientras el club blanco se prepara para un nuevo proceso tras una campaña que no cumplió las expectativas.
