Referente del Pereira caería de pie tras crisis: daría salto a Europa

Con la situación que viven los jugadores y el Deportivo Pereira, mucho se ha hablado del futuro de referentes de la institución. Deben más de ocho meses a algunos integrantes del plantel, y poco a poco han venido saldando cuentas para ponerse al día.

La situación causó un revuelo enorme dentro de la plantilla con la rescisión del contrato de Carlos Darwin Quintero, la utilización del plantel Sub-20 en partidos que eran claves para pensar en la clasificación, la renuncia de Rafael Dudamel y la suspensión de labores por parte del Ministerio de Trabajo en cabeza de Antonio Sanguino.

En ese sentido, la mayoría de los jugadores del Deportivo Pereira deberán buscar nuevos rumbos. Carlos Darwin Quintero está en el radar de los clubes caleños, de Millonarios, entre otros en la Liga BetPlay. Así como el capitán está Samy Merheg. El delantero libanés tiene opciones de firmar con equipos colombianos, pero todo parece indicar que el atacante estaría en el radar de un cuadro europeo.

SAMY MERHEG SEGUIRÍA SU TRAYECTORIA EN PORTUGAL

Durante esta temporada, Samy Merheg dejó buenas sensaciones como uno de los goleadores de la institución ‘Matecaña’. Esta situación de la crisis administrativa y financiera ponen en jaque su continuidad y ya despertó el interés del Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, pero su futuro estaría en Portugal.

Aunque puede seguir en Colombia, en el programa La FM Más Fútbol referenciaron que, “lo más seguro es que sea ubicado en el fútbol de Portugal”. Francisco ‘Pacho’ Vélez habló que el jugador debe tener regularidad porque la selección del Líbano tendrá varios partidos en el calendario y que el delantero buscaría un cambio a una liga que le exija mucho más.

Sin nada claro todavía dentro del futuro de Samy Merheg, todo parece indicar que el colombo libanés seguirá su carrera en el fútbol luso. El club que ha sonado para fichar a Merheg es nada más ni nada menos que el Famalicao que puede ser un buen puente para el delantero.

Famalicao está en la parte alta de la tabla de posiciones. El cuadro portugués aparece en la quinta casilla con 19 puntos y sueña con meterse en las primeras plazas para firmar una competencia europea para el 2026. En caso de que se confirme lo de Samy que ya no hace parte del Deportivo Pereira, sería un gran salto para el futbolista de 18 años.

Vienen semanas claves para que se defina el futuro de grandes jugadores del Pereira tras sus respectivas salidas por esta situación que está insostenible. Samy Merheg definirá si sale del país y firma con el Famalicao o si continúa en la Liga BetPlay con varios interesados.