¿Refuerzo a la vista en Junior? Gran delantero podría regresar desde el futbol internacional

El delantero viene de alcanzar récord en su club

El jugador que empezó a tomar fuerza para volver a vestir la camiseta del Junior es Miguel Ángel Borja, el delantero colombiano no vive su mejor momento en River Plate y desde hace varios meses se viene hablando que al termino de su contrato saldrá del club, lo que ayudaría mucho al fichaje ya que el equipo tiburón tendría que negociar directamente con el jugador que quedará libre en diciembre.

Borja viene de empatar a Juan Pablo Ángel como el tercer máximo goleador extranjero en la historia del equipo argentino y pese al mal momento que lo acompaña hace un tiempo el delantero si que ha sabido hacer goles en el equipo argentino, ha convertido 59 goles en 139 partidos. El jugador que ha pasado por River, Palmeiras o Gremio ha cogido fuerza para ser nuevo jugador del equipo barranquillero en las últimas horas y se menciona que vería con buenos ojos darle una nueva oportunidad al equipo tiburón en busca de volver a alcanzar el nivel que una vez llegó a tener.

Si bien por ahora todo lo que se diga se puede considerar humo, la posibilidad está abierta y por las condiciones del equipo y del jugador es una transferencia que tranquilamente podría darse en los primeros días del mercado.