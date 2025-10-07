Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 06:55
¿Refuerzo a la vista en Junior? Gran delantero podría regresar desde el futbol internacional
Todavía faltan un par de meses y ya se empieza a hablar de fichajes en los clubes colombianos.
Con la loga aún en marcha y el Junior con pie y medio en cuadrangulares saltó el rumor de un viejo conocido volviendo al equipo tiburón. El jugador que suena es un delantero que ya tuvo un paso por el equipo barranquillero del que abiertamente ha admitido ser hincha, llegaría desde el futbol internacional a la liga Betplay en enero de 2026 con una buena cantidad de goles en su espalda y ya empieza a ilusionar a los hinchas barranquilleros.
Es un delantero de todo gusto para Alfredo Arias, puede salir a jugar pero se destaca por aguantar el balón, fijar centrales y desmarcarse en ataque buscando una oportunidad de gol.
El delantero viene de alcanzar récord en su club
El jugador que empezó a tomar fuerza para volver a vestir la camiseta del Junior es Miguel Ángel Borja, el delantero colombiano no vive su mejor momento en River Plate y desde hace varios meses se viene hablando que al termino de su contrato saldrá del club, lo que ayudaría mucho al fichaje ya que el equipo tiburón tendría que negociar directamente con el jugador que quedará libre en diciembre.
Borja viene de empatar a Juan Pablo Ángel como el tercer máximo goleador extranjero en la historia del equipo argentino y pese al mal momento que lo acompaña hace un tiempo el delantero si que ha sabido hacer goles en el equipo argentino, ha convertido 59 goles en 139 partidos. El jugador que ha pasado por River, Palmeiras o Gremio ha cogido fuerza para ser nuevo jugador del equipo barranquillero en las últimas horas y se menciona que vería con buenos ojos darle una nueva oportunidad al equipo tiburón en busca de volver a alcanzar el nivel que una vez llegó a tener.
Si bien por ahora todo lo que se diga se puede considerar humo, la posibilidad está abierta y por las condiciones del equipo y del jugador es una transferencia que tranquilamente podría darse en los primeros días del mercado.
Mientras tanto el Junior a concentrarse en la temporada
Junior de Barranquilla tiene por delante una serie de compromisos importantes que definirán su rumbo tanto en la liga Betplay como en la copa. Primero deberá enfrentar a Alianza por liga en donde debe conseguir la victoria para prácticamente asegurarse su clasificación a los cuadrangulares, después deberá remontar la serie frente a América por copa en donde se llevó una derrota 2-1 en la ida,
Fuente
Antena 2