Cargando contenido

¿Refuerzo a la vista en Junior? Gran delantero podría regresar
¿Refuerzo a la vista en Junior? Gran delantero podría regresar
AFP
Liga Betplay
Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 06:55

¿Refuerzo a la vista en Junior? Gran delantero podría regresar desde el futbol internacional

Todavía faltan un par de meses y ya se empieza a hablar de fichajes en los clubes colombianos.

Con la loga aún en marcha y el Junior con pie y medio en cuadrangulares saltó el rumor de un viejo conocido volviendo al equipo tiburón. El jugador que suena es un delantero que ya tuvo un paso por el equipo barranquillero del que abiertamente ha admitido ser hincha, llegaría desde el futbol internacional a la liga Betplay en enero de 2026 con una buena cantidad de goles en su espalda y ya empieza a ilusionar a los hinchas barranquilleros. 

Es un delantero de todo gusto para Alfredo Arias, puede salir a jugar pero se destaca por aguantar el balón, fijar centrales y desmarcarse en ataque buscando una oportunidad de gol. 

Lea también

Alfredo Arias reconoció el gran pecado de Junior en la Liga BetPlay

Ver más

El delantero viene de alcanzar récord en su club 

El jugador que empezó a tomar fuerza para volver a vestir la camiseta del Junior es Miguel Ángel Borja, el delantero colombiano no vive su mejor momento en River Plate y desde hace varios meses se viene hablando que al termino de su contrato saldrá del club, lo que ayudaría mucho al fichaje ya que el equipo tiburón tendría que negociar directamente con el jugador que quedará libre en diciembre. 

Borja viene de empatar a Juan Pablo Ángel como el tercer máximo goleador extranjero en la historia del equipo argentino y pese al mal momento que lo acompaña hace un tiempo el delantero si que ha sabido hacer goles en el equipo argentino, ha convertido 59 goles en 139 partidos. El jugador que ha pasado por River, Palmeiras o Gremio ha cogido fuerza para ser nuevo jugador del equipo barranquillero en las últimas horas y se menciona que vería con buenos ojos darle una nueva oportunidad al equipo tiburón en busca de volver a alcanzar el nivel que una vez llegó a tener. 

Si bien por ahora todo lo que se diga se puede considerar humo, la posibilidad está abierta y por las condiciones del equipo y del jugador es una transferencia que tranquilamente podría darse en los primeros días del mercado. 

 

Lea también
Image
América de Cali vs Junior

DIMAYOR confirmó la nueva fecha del América vs Junior de la jornada 17

Ver más

Mientras tanto el Junior a concentrarse en la temporada

Junior de Barranquilla tiene por delante una serie de compromisos importantes que definirán su rumbo tanto en la liga Betplay como en la copa. Primero deberá enfrentar a Alianza por liga en donde debe conseguir la victoria para prácticamente asegurarse su clasificación a los cuadrangulares, después deberá remontar la serie frente a América por copa en donde se llevó una derrota 2-1 en la ida, 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Escudo del Junior de Barranquilla

Junior

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen
Miguel Ángel Borja

Miguel Ángel Borja

Imagen
River Plate

River Plate

Cargando más contenidos

Fin del contenido