Reinaldo Rueda aclaró si recomendó a un director técnico a Nacional

Atlético Nacional dejó atrás a Javier Gandolfi y ahora busca un nuevo director técnico que pueda mantener a la institución dentro de los ocho primeros de la tabla de posiciones en busca de sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales.

Se han hablado de varios perfiles, entre ellos Sergio Rubén Blanco, entrenador uruguayo y Pablo Guede, argentino. Sobre Guede, algunas fuentes indicaron que había sido recomendado por Reinaldo Rueda, técnico campeón de la Copa Libertadores en 2016 y que dejó huella, hasta tal punto de volver a sonar para hacerse con el cargo.

Reinaldo Rueda está concentrado con Honduras con la necesidad de sellar la clasificación para el Mundial de 2026. La historia empezó de buena manera en los primeros partidos de las Eliminatorias liderando con cuatro unidades el grupo. Sin embargo, en medio de su gestión con los hondureños, retumbó esa información de su recomendación de Pablo Guede para dirigir a Atlético Nacional.

¿RECOMENDÓ A PABLO GUEDE? REINALDO RUEDA LE PUSO LA CARA A LOS SEÑALAMIENTOS

En diálogo con Telemedellín, Reinaldo Rueda desmintió la información asegurando que no es ni agente ni ha tenido contacto con nadie de Atlético Nacional como para llegar a recomendar a un director técnico.

Inicialmente, Reinaldo afirmó que, “periodistas de todo Colombia me han consultado sobre el tema. Primero, Nacional es una organización grandísima, una infraestructura administrativa, organizacional única. Desde el punto de vista deportivo tienes una comisión técnica de mucho respeto”.

Posteriormente, indicó que no ha tenido contacto con nadie del club ni tampoco tiene un perfil de representante de técnicos para hacerlo llegar a un equipo, “segundo, yo soy un profesor, entrenador y no soy agente ni representante de nadie. Menos Atlético Nacional va a pedirme un concepto o me ha consultado algo”.

Tal vez todo se relacionó con que los dos coincidieron en Chile, “yo a Pablo lo conocí y compartimos en Chile. Es un hombre de una gran trayectoria desde Palestino, en Argentina con San Lorenzo, Colo Colo, después Morelia y Tijuana en México. Es un hombre muy profesional. Pero yo no he tenido contacto con nadie de Atlético Nacional y Atlético Nacional no me va a buscar a mí para dar un concepto”.