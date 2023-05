Reinaldo Rueda, de pie ante un DT de la Liga Betplay: "Si no fuera colombiano estaría en Europa"

Reinaldo Rueda se encuentra sin equipo, pero a su vez, en una 'encrucijada', pues no ha esclarecido si desea continuar en la dirección técnica o prefiere inclinarse por el retiro; pues el pasado reciente ha sido difícil tanto en el aspecto personal como en el laboral.

No obstante, el entrenador vallecaucano no le saca el cuerpo a algunas entrevistas, y recientemente dialogó con 'Zona Libre de Humo', y luego de hablar de su último paso por la Selección Colombia -comentando su frustración por no ir al Mundial-, ratificó que en algunas ocasiones no contó con James en vista de que pretendía que se pusiera a punto en Everton.

Asimismo, comentó que el último año ha sido de reflexión, pues considera clave evaluar lo que se hizo bien y lo que hay por mejorar teniendo como base su pasado en la Tricolor, más allá de que está "en el limbo de si vuelvo o no a dirigir".

Pero el rumbo de la conversación fue cambiando y llegó a tocar a algunos colegas de Reinaldo Rueda, en donde estuvo una de las afirmaciones más interesantes de la entrevista, debido a que afirmó que "Jorge Luis Pinto es el mejor DT clasificado en un Mundial, pero si no fuera Colombiano estaría dirigiendo en Europa", 'echándole flores' al actual entrenador de Deportivo Cali y ratificando su confianza en él.

Posteriormente, y teniendo en cuenta el presente de Pinto en el cuadro Azucarero, Rueda reconoció una vez más que "en 2015 y el año pasado (2022) estuve cerca de dirigir al Deportivo Cali", sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Así las cosas, Reinaldo Rueda dio a conocer cuál es -desde su mirada- uno de los entrenadores mejor preparados de Colombia, y además de referirse de buena forma a Jorge Luis Pinto, habló sobre el interés de Deportivo Cali en contratarlo.