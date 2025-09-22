Reinaldo Rueda y el nuevo entrenador de Nacional: esto debería tener

Mientras Reinaldo Rueda tiene una misión con la selección de Honduras para sellar la clasificación al Mundial de 2026, los ojos de Rueda, seleccionador del combinado hondureño no han dejado de estar pegados a la Liga BetPlay, dirigidos a Atlético Nacional.

La salida de la Copa Libertadores, sumado a la derrota ante el Atlético Bucaramanga fueron determinantes para que los directivos de Nacional tomaran la decisión de cesar a Javier Gandolfi. El nombre de Reinaldo Rueda sonó para tomar las riendas, pero la prioridad es llevar a Honduras a un nuevo Mundial.

Sin embargo, se habló de que Reinaldo Rueda había recomendado a Pablo Guede para que tomara el cargo de director técnico, algo que fue desmentido por el mismo Reinaldo. Pese a esto, en dicha entrevista con Telemedellín, el entrenador vallecaucano sí dejó claro qué criterios debe tener el nuevo encargado de la dirección técnica.

LAS CUALIDADES QUE DEBE TENER EL ENTRENADOR DE ATLÉTICO NACIONAL, SEGÚN REINALDO RUEDA

Nombraron de manera interina a Diego Arias, entrenador que ya triunfó sumando tres puntos importantes ante Unión Magdalena en condición de visitante para afianzarse cada vez más en la parte alta de la tabla y en busca de sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales.

Diego Arias podría ser el encargado de la dirección técnica para lo que resta del torneo. De hecho, sería la decisión más correcta, dado que están en la parte alta de la clasificación y, que con un nuevo entrenador podrían iniciar el 2026. Si llega un sucesor de Javier Gandolfi ahora, será un perfil que llegará sin conocer a los jugadores, ni lo que se juegan en la Liga BetPlay. Llegaría perdido al Atanasio.

En la entrevista con Telemedellín, Reinaldo Rueda afirmó que, “creo que el perfil del entrenador de Atlético Nacional debe ser auténtico y debe convencer a la nómina de la grandeza del equipo”. En ese sentido, quien tome las riendas debe ser un motivador para poder dar con ese golpe de convencimiento.

No obstante, el entrenador de 68 años aseveró que nunca puso nombres de directores técnicos en Nacional, “desde ayer (miércoles 17 de septiembre) sus colegas, periodistas de toda Colombia, me han consultado sobre el tema y como les digo yo; primero, que Atlético Nacional es una organización grandísima, con una infraestructura administrativa única, desde el punto de vista deportivo tiene una comisión técnica de mucho respeto”.

“Segundo, que yo soy profesor, soy entrenador y tercero, que yo no soy agente ni representante de nadie, y menos Atlético Nacional va a pedirme a mí un concepto o me ha consultado algo. Yo no sé de donde salió eso”, cerró la polémica Reinaldo.

¿QUÉ DIJO SOBRE PABLO GUEDE?

Aunque finalmente Pablo Guede no fue confirmado como nuevo entrenador de Nacional ni tampoco trascendieron las negociaciones, Reinaldo Rueda afirmó que ya lo conocía, pero el hecho de saber quién era y relacionarse con él no significaba que lo estuviera recomendando a Nacional.

Reinaldo comentó que, “yo a Pablo lo conocí en Chile, es un hombre de una gran trayectoria, desde Palestino en Chile, San Lorenzo (Argentina), Colo Colo, después Morelia (México), después Tijuana. Pablo es un hombre muy profesional, muy simpático, pero yo no he tenido contacto con nadie de Atlético Nacional”.

Bajo este panorama, habrá que esperar la decisión que tomarán en Atlético Nacional para conocer al nuevo entrenador del cuadro verdolaga. Diego Arias ya debutó y sacó el triunfo en condición de visitante. Podrían dejarlo en lo que resta, pero solo queda conocer si depositarán la confianza en Arias o si viene un extranjero como se preveía.