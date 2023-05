Remplazo de Harold Rivera en Santa Fe: esto dijo Eduardo Méndez al respecto

Santa Fe vivió una jornada caótica tras la derrota ante Nacional en la Liga Betplay. El conjunto bogotano sumó su tercera caída consecutiva y Harold Rivera decidió dar un paso al costado, dejando de ser el técnico del 'león capitalino'.

La noticia fue confirmada por Eduardo Méndez, en la rueda de prensa posterior al compromiso. El presidente del equipo señaló que la decisión fue tomada por el entrenador y apuntó que hubo factores como la suerte y el poco aliento de la hinchada que acabaron influyendo en el rendimiento de la plantilla.

Uno de los puntos mencionados por el directivo estuvo relacionado con el futuro de la dirección técnica del club. Méndez apuntó que entre sus planes está tomar una decisión en compañía de la junta directiva, todo esto pensando en que aún hay esperanzas de llegar a los cuadrangulares.

"No daré hoy la respuesta, vamos a pensarlo. Ni siquiera diré quién se va a encargar ahora. Lo cierto es que los jugadores concentran mañana y el sábado. Nos meteremos en la cabeza que podemos, no hay más. El entrenador no va a caer en responsabilidad de un jugador, ellos son profesionales y saben cómo actuar. Esto no se puede dar vuelta de la noche a la mañana", fueron las palabras iniciales del directivo sobre el tema.

Méndez ratificó que la responsabilidad, por ahora, pasará por la decisión de la directiva: "Mientras nos preparamos para un técnico nuevo que nombremos. Nos reuniremos con la Junta ahora y veremos qué determinación tomaremos. Los jugadores tienen nuestro respaldo y como buenos profesionales saldrán adelante".

El cuadro santafereño se medirá ante Huila y Once Caldas en las últimas dos jornadas. Desde el entorno cardenal se dice que el comando del grupo lo podría sumir un entrenador interino hasta que terminé la fase del todos contra todos.