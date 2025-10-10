Actualizado:
Vie, 10/10/2025 - 07:17
¿Renovación en Junior? Muchos jugadores acaban contrato en diciembre
El Junior de Barranquilla viene haciendo un buen segundo semestre en la liga Betplay.
El Junior ha sido uno de los animadores de este segundo semestre de la liga Betplay, ha estado en los primeros puestos de la tabla de posiciones prácticamente desde el inicio de la liga y está muy cerca de confirmar su clasificación a los cuadrangulares finales. El equipo dirigido por Alfredo Arias ha tenido altibajos en cuanto al nivel de futbol, pero los resultado están ahí y en medio de un semestre con rendimientos realmente bajos el equipo tiburón ha sabido mantenerse a flote.
Desde ya pensando en el próximo año el equipo de Barranquilla tiene muchos nombres en carpeta de renovación, son más de 10 jugadores que terminan contrato y varios son figuras.
¿Renovación de contrato o renovación de plantilla?
Si bien el equipo barranquillero ha tenido buenos resultados la hinchada no confía en el proceso del equipo y desde ya empiezan a pedir fichajes y nuevos nombres, pero el problema para los directivos es pensar que contratos renovar porque son muchos los jugadores que podrían salir libres a partir del primero de enero del siguiente año, acá está la lista:
- Guillermo Paiva
- Javier Baéz
- Teófilo Gutiérrez
- Carlos Bacca
- Didier Moreno
- Jermaín Peña
- Yimmi Chará
- José Cuenú
- Jhomier Guerrero
- Jhon Navia
- Jesús Díaz
- Joel Canchimbo
Una lista de 12 jugadores de los que 6 o 7 son titulares en el equipo tiburón, la figura del equipo hoy en día Paiva, el jugador que está brillando en el Mundial sub 20 Canchimbo, Didier Moreno y Chará también suelen jugar siempre. Son muchos jugadores que no tienen garantizada la permanencia en el equipo, pero que en caso de no ser renovados si tienen asegurado mercado, al menos dentro del futbol colombiano.
Esto le queda a Junior para cerrar su clasificación
El equipo de Barranquilla está a solo 5 puntos de asegurar su clasificación a los cuadrangulares finales de la liga en este semestre y con todavía 6 partidos por disputar parece casi un hecho que asegurarán su lugar en la siguiente ronda, el calendario que les queda es el siguiente:
- Alianza de visitante
- La vuelta de Copa Betplay visitando a América
- Recibe a Pereira
- Visita a América
- Recibe a Santa Fe
- Visita a Fortaleza
- Cierra recibiendo a Nacional
Si bien únicamente le faltan 5 puntos el calendario es realmente exigente, teniendo que enfrentar únicamente un equipo que no está peleando por nada y teniendo muchos duelos directos en las últimas 6 fechas.
Fuente
Antena 2