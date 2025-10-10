¿Renovación en Junior? Muchos jugadores acaban contrato en diciembre

El Junior ha sido uno de los animadores de este segundo semestre de la liga Betplay, ha estado en los primeros puestos de la tabla de posiciones prácticamente desde el inicio de la liga y está muy cerca de confirmar su clasificación a los cuadrangulares finales. El equipo dirigido por Alfredo Arias ha tenido altibajos en cuanto al nivel de futbol, pero los resultado están ahí y en medio de un semestre con rendimientos realmente bajos el equipo tiburón ha sabido mantenerse a flote.

Desde ya pensando en el próximo año el equipo de Barranquilla tiene muchos nombres en carpeta de renovación, son más de 10 jugadores que terminan contrato y varios son figuras.