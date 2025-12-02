Repetto expuso su sentir sobre su salida de Nacional: "Tranquilidad"

Pablo Repetto no rehuyó hablar de su paso por Atlético Nacional en sus primera entrevista como director técnico de Independiente Santa Fe. En diálogo con Carlos Antonio Vélez en Antena 2 y Win Sports, el uruguayo ofreció un balance sincero de su experiencia en el club antioqueño.

Pablo Repetto se refirió a Atlético Nacional

El entrenador recordó que, pese a no haber conseguido los resultados esperados, su trabajo generó frutos: “Nacional tenía el mejor equipo, el mejor plantel”, afirmó.

A su vez, Repetto fue claro en que siente que de alguna manera le cumplió a la dirigencia de Atlético Nacional, debido a que en esa temporada el equipo ganó dos títulos: “Eso me da tranquilidad, sobre todo con la gente que confió en uno”.

Y es que, tras su salida, el mexicano Efraín Juárez asumió el banquillo verdolaga y terminó siendo campeón de la Liga Betplay 2024-II y de la Copa Betplay 2024, un doble título que revalidó el potencial del equipo que Repetto había dirigido en el inicio del año.