Repetto llegó pisando fuerte a Santa Fe: primeras cuatro exigencias para 2026

Independiente Santa Fe sigue en la pelea por clasificar a la final de la Liga BetPlay 2025-II en los cuadrangulares semifinales junto con el entrenador Francisco ‘Pacho’ López que tomó las riendas de manera interina y que sueña con volver a una definición del título como el primer torneo del año.

Para el 2026, Santa Fe ya tiene listo aspectos como la llegada de Pablo Repetto que será presentado y tomará las riendas una vez acabe este segundo semestre. El director técnico uruguayo ya trabaja de cerca con la institución cardenal en la conformación de la nómina y en decisiones de la plantilla para el siguiente año.

La Copa Libertadores está en juego en 2026 y, antes de la llegada de Pablo Repetto, Eduardo Méndez empezó a blindar jugadores. Hugo Rodallega, Christian Mafla y Omar Fernández Frasica ya firmaron las renovaciones para disputar la competencia internacional. El presidente afirmó que los dos arqueros, los defensas (salvo Elvis Perlaza con el que tiene que hablar), los volantes (salvo Daniel Torres que definirá su futuro después de cuadrangulares) y delanteros estaban renovados.

LAS EXIGENCIAS DE PABLO REPETTO

Entre las primeras bajas de Pablo Repetto en este Independiente Santa Fe está la salida de Harold Santiago Mosquera, que, de hecho, no jugará más en los cuadrangulares.

En ese sentido, de acuerdo con Mariano Olsen, Pablo Repetto ya está trabajando con Santa Fe para confirmar la nómina del 2026 que tiene en juego la fase de grupos de la Copa Libertadores y el primer semestre del año. El entrenador uruguayo pidió cuatro posiciones para reforzar.

Pablo Repetto pidió un lateral derecho, un mediocampista ofensivo, extremos y un delantero que son las posiciones que espera cubrir en el 2026 con la Copa Libertadores y la Liga BetPlay 2026-I y 2026-II.

Por ahora, Santa Fe está a la espera de lo que pase en los cuadrangulares semifinales. Antes de afrontar la cuarta fecha de las fases finales, el cuadro cardenal tendrá que sumar los nueve puntos que quedan en disputa para lograr 12 unidades y buscar clasificar para la final.