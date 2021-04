Representante de Yeison Guzmán no ve viable su fichaje: "Allá no pagan"

El nivel del mediocampista antioqueño, Yeison Guzmán ha dejado interesado a más de un equipo de la Liga Betplay. Sin embargo, su habilidad con el balón ha hecho que otros clubes de Sudamérica hayan preguntado por la joya de Envigado.

Uno de ellos fue el Cruzeiro de la Serie B del fútbol brasileño, que según trascendió en Globo Esporte busca piezas ofensivas: “Uno de los nombres buscados por la directiva cruzeirense es el joven colombiano Yeison Guzmán, mediocampista ofensivo de 23 años, que trabaja en el Envigado de Colombia. Sin embargo, la contratación se considera difícil. Los primeros contactos ya se han hecho con el club colombiano".

No obstante, el representante de la joven estrella, Kormac Valdebenito comentó en el mismo medio que la contratación del colombiano “es muy difícil, porque allá no pagan su salario a tiempo. No es un joven que tiene 50.000 dólares en el banco que esperar dos o tres meses el pago".

Asimismo, reiteró que "hoy en día nadie llamó a Guzmán. Si Cruzeiro llamó a Envigado, están negociando y es un tema aparte. Por parte del jugador, es claro que tiene que ir a un club que cumpla, que este pagando el salario cada 30 días".

Mientras tanto, Yeison Guzmán se prepara junto a sus compañeros para cerrar la última fecha de la Liga Betplay, donde el elenco ‘naranja’ se cruzará ante Alianza Petrolera en el estadio Daniel Villa Zapata, en búsqueda de los tres puntos pensando en la tabla de reclasificación.