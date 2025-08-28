Respira Junior; figura del equipo no será convocado por su selección

Algunos equipos del fútbol colombiano sufren bajas en su nómina debido a los llamados que hacen las selecciones en las fechas FIFA, donde generalmente se juegan partidos de Eliminatorias, amistosos u otros compromisos de carácter oficial.

Pues bien, en el próximo mes de septiembre se llevarán a cabo las últimas dos fechas de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, un torneo clasificatorio que tendrá partidos a la par de otros juegos del fútbol colombiano, duelos correspondientes a copa y a Liga BetPlay.

Lea también: Precipitan venta de un equipo grande de la Liga BetPlay; hay fuerte lío judicial