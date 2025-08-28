Actualizado:
Respira Junior; figura del equipo no será convocado por su selección
El equipo 'tiburón' podrá contar con el jugador para los partidos que se disputen en la fecha FIFA.
Algunos equipos del fútbol colombiano sufren bajas en su nómina debido a los llamados que hacen las selecciones en las fechas FIFA, donde generalmente se juegan partidos de Eliminatorias, amistosos u otros compromisos de carácter oficial.
Pues bien, en el próximo mes de septiembre se llevarán a cabo las últimas dos fechas de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, un torneo clasificatorio que tendrá partidos a la par de otros juegos del fútbol colombiano, duelos correspondientes a copa y a Liga BetPlay.
Junior se queda con referente en zona de ataque
De acuerdo con información del periodista Pedro Torres, la Selección de Paraguay que dirige el técnico Gustavo Alfaro, no tendrá al delantero Guillermo Paiva para esta doble fecha de Eliminatorias, jugador que estaba en la llamada ‘prelista’ del entrenador argentino, pero que finalmente no hará parte de la convocatoria.
La noticia alegra al Junior de Barranquilla, que podrá contar con el delantero de 28 años para los partidos de Copa BetPlay ante Atlético FC (duelo de vuelta de los octavos de final que se jugará el martes 2 de septiembre) y de Liga BetPlay contra Unión Magdalena por la fecha 9 del certamen (sábado 6 de septiembre).
❌🇵🇾 Pese haber hecho parte de la lista de reservados por Gustavo Alfaro, Guillermo Paiva no será convocado por la Selección de Paraguay para la próxima (y última) doble fecha de Eliminatorias, informó el colega @PepiTorres17.— LaTitular.com (@LaTitularcom) August 28, 2025
✅Junior seguirá contando con el delantero Guaraní. pic.twitter.com/BYQVWuvXcd
Joel Canchimbo es la baja en la nómina de Junior
Debido al último microciclo de trabajo que tendrá la Selección Colombia sub-20 previo a lo que será la Copa del Mundo de la categoría (torneo que se jugará desde el 27 de septiembre hasta el 19 de octubre), el jugador del delantero Joel Canchimbo dejará la plantilla barranquillera para sumarse a las filas del equipo ‘Tricolor’.
La ausencia de Canchimbo en el microciclo durará hasta el 13 de septiembre, sin embargo, difícilmente el jugador podrá volver a vestir la camiseta de Junior en las próximas fechas, pues un par de días días después deberá reunirse con el equipo nuevamente para afrontar el Mundial, pues seguramente hará parte de la convocatoria.
