Restrepo calienta el cuadrangular tras vencer al América: "lo sabíamos antes del sorteo"

El Estadio Atanasio Girardot fue el recinto deportivo donde el Medellín le propinó una goleada 3-0 al América de Cali en el duelo correspondiente a la última fecha de la primera fase de la Liga BetPlay 2025-II.

El equipo ‘poderoso de la montaña’ volvió a dar muestras de su candidatura al título con una victoria aplomada sobre un rival de alto renombre como el América de Cali, triunfo que le da la ventaja deportiva en los cuadrangulares por quedarse en la primera posición de la tabla.

