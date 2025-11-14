Actualizado:
Restrepo calienta el cuadrangular tras vencer al América: "lo sabíamos antes del sorteo"
El Deportivo Independiente Medellín se impuso con autoridad sobre el conjunto escarlata.
El Estadio Atanasio Girardot fue el recinto deportivo donde el Medellín le propinó una goleada 3-0 al América de Cali en el duelo correspondiente a la última fecha de la primera fase de la Liga BetPlay 2025-II.
El equipo ‘poderoso de la montaña’ volvió a dar muestras de su candidatura al título con una victoria aplomada sobre un rival de alto renombre como el América de Cali, triunfo que le da la ventaja deportiva en los cuadrangulares por quedarse en la primera posición de la tabla.
Alejandro Restrepo habló del ‘grupo de la muerte’ que le tocó al DIM
En el transcurso de la rueda de prensa del Medellín posterior al partido, el técnico Alejandro Restrepo se enteró del grupo que tendrá que superar en su objetivo por alcanzar nuevamente la final y pelear el título de liga, un cuadrangular difícil con rivales de alta categoría como lo es Junior, América de Cali y Atlético Nacional.
“El análisis más profundo se los dejo a ustedes, pero el equipo antes de que iniciara el sorteo sabía que había hecho un buen campeonato, pero que ahora se empieza de cero, seguramente va a ser un grupo parejo, estadios llenos y con buenas hinchadas, eso motiva al jugador, así los vimos cuando se enteraron, nosotros como cuerpo técnico vemos en este cuadrangular una gran oportunidad de avanzar a la final y por qué no lograr la estrella número 7”, dijo Restrepo.
Rueda de prensa de Alejandro Restrepo
Medellín tiene ventaja sobre Nacional y América de Cali
El estratega fue consultado sobre el tiempo de descanso que tendrá el Medellín con respecto al de Nacional y América de Cali, que recordemos se enfrentarán este domingo en la semifinal de vuelta por la Copa BetPlay 2025.
“Nosotros debemos enfocarnos en lo nuestro, en ver cómo recuperamos bien al grupo de este partido contra América, tratar de llegar lo mejor posible a esa primera fecha, cada equipo tiene esa obligación de pensar en sí mismo, nos juntaremos con nuestro cuerpo técnico para saber cómo serán los próximos días, los viajes y los partidos de visitante”, añadió el DT antioqueño.
