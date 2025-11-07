Restrepo elogió al Pereira juvenil: "No es solo por el partido de hoy"

Deportivo Pereira sigue de capa caída a nivel administrativo, mientras los jugadores de la Sub-20 tratan de ponerse la ‘10’ y asumir el rol de ‘futbolistas profesionales’. Ante el Medellín ya fue el tercer partido en el que las juveniles tuvieron que actuar después de salir goleados en manos de Águilas Doradas, Deportivo Pasto y ahora con el Deportivo Independiente Medellín.

Aunque se complicó Medellín en la búsqueda de aguantar el marcador desde temprano con el gol de Jhon Palacios, los antioqueños golearon a Pereira con anotaciones de Luis Sandoval, Baldomero Perlaza y Juan David Arizala después del tanto de Palacios.

Pereira se plantó con oportunidades de gol, especialmente con Jhon Montoya que logró empatar en el segundo tiempo, pero poco o nada sirvió por la ráfaga goleadora de Medellín que se llevó la victoria de manera holgada.

ALEJANDRO RESTREPO DESTACÓ AL PEREIRA POR CÓMO COMPITIERON

Al Medellín le costó, pero al final respondió con un huracán goleador. Alejandro Restrepo inició la rueda de prensa destacando al Pereira, “hay que destacar el trabajo colectivo, especialmente defensivo en la primera parte de los chicos del Pereira, no es solo la actuación de hoy, sino la de los otros partidos. Seguramente les va a servir para sus vidas y sus futuros”.

Posteriormente analizó el juego, “un partido difícil de analizar. No sabíamos quién jugaba, la expulsión de Diego (Moreno) promediando los treinta minutos, los ajustes tácticos y de posición. El gol fue muy rápido, pero defendieron muy bien. Cuando estás en el descanso a corregir ciertas cosas, pensamos en seguir atacando, mantuvimos los dos delanteros, mantuvimos los extremos, los jugadores fueron profundos y vinieron los goles por un desgaste del rival. Se quedan con diez y conservan no recibir más goles. Debemos valorar los puntos en las dos tablas”.

Alejandro también destacó puntos importantes, “la acumulación de minutos para algunos jugadores que no eran tenidos en cuenta, Arizala (Juan David) juega 90 minutos, Jaime (Alvarado) juega 90 minutos, quisimos cuidar algunos jugadores. Volver al gol para el ‘Chino’ Sandoval (...) y ese ritmo competitivo de algunos que pudimos mantener para pensar ahora en Envigado que lo tenemos en dos días y el jueves para cerrar el todos contra todos”.

¿POR QUÉ LE CUESTA A MEDELLÍN?

Tras esos análisis, Alejandro Restrepo afirmó que hay cosas por mejorar para conseguir los siguientes marcadores, especialmente por lo que se viene en fases finales que ha sido la deuda pendiente en los últimos años. El entrenador afirmó que, “no hay otra manera que no sea con la repetición del video, de corregir, de criticarnos, es algo que el equipo siempre hace mejor y ver con equipos con bloques medios, bajos encontrar los caminos para llegar al área”.

Les costó por el comportamiento defensivo que les complicó la planificación, “tenían un portero 5-4-1 muy marcado, cuando íbamos a las bandas ponían entre cuatro o cinco jugadores, estuvieron atentos en la función de la marca. Ante las pérdidas pensamos que íbamos a quedar más expuestos con la expulsión, sentíamos que ellos iban a defender y a atacar. Jhon Montoya (del Pereira) hizo un buen desgaste y ellos fueron llevando bien el partido en la medida de sus posibilidades. Cuando el partido se equilibró y fue muy similar a los otros partidos que ellos jugaron”.